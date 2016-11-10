金属期市：期铜跳涨至16个月高位，因美国基建支出希望

* 期铜急升逾5%至16个月高位

* 美国基建支出希望，引发期铜空头回补

* 期锌触及五年半高位，期镍上扬

路透伦敦11月10日 - 期铜周四急升超过5%，至16个月高位，因臆测美国共和党执政，将可能大幅增加基础建设支出，激发一波工业金属买兴。

期锌触及五年半高位，期镍升至去年7月来最高水准，因预期美国当选总统特朗普可能提振国内建筑支出。

伦敦金属交易所(LME)期铜 周四触及每吨5,714美元，此为去年7月来最高，收涨3.5%，报5,601美元，延续周三上升3.4%的势头。

期铜本月迄今上涨超过15%，势将录得2009年3月来最大月度升幅，当时中国4万亿元人民币刺激计划开始起效。

期铜在今年稍早的表现不及其他基本金属，年初至9月底的升幅仅为3%，期镍同期升20%，期锌劲涨44%。

不过，分析师警告称，铜价有走势过度的迹象。

“铜，锌，镍在某程度上应该得益于基础建设支出上升，但目前很难作进一步分析，因为没有(计划的)细节，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说。

“看到回补空头和基金新的买盘，可能是希望多于事实。特朗普谈到大型基础建设，但没有具体内容。”

周三伦敦金属交易所铜成交量为332,638口，触及去年1月以来最高水准。消息表示，可能主要是投机性活动。

期铝 触及去年5月来最高1,783美元，收涨1%，报1,770美元。

期锌 触及2011年初以来最高的2,575美元，收报每吨2,524美元，上涨1.9%。期锡收升1.1%，报21,505美元。