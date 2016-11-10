芝加哥期市：CBOT玉米期货小幅上涨，因回补空头

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥11月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小涨，交易员称，在周三下跌逾3%，投资者对空头头寸锁定利润。
美国农业部(USDA)周三在月度供需报告中对美国玉米产量预估高于预期，限制玉米价格的涨幅，且在玉米期货升至日内高位时，一些农户卖出实货玉米。
USDA稍早表示，上周出口销售美国玉米120万吨，在110-140万吨的预估区间内。
USDA的日报系统公布，民间出口商销售14万吨玉米到沙特阿拉伯。
CBOT-12月玉米 上涨2-3/4美分，报3.43-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为482,864口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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