版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 11日 星期五 05:57 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货小幅上涨，因回补空头

路透芝加哥11月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小涨，交易员称，在周三下跌逾3%，投资者对空头头寸锁定利润。

美国农业部(USDA)周三在月度供需报告中对美国玉米产量预估高于预期，限制玉米价格的涨幅，且在玉米期货升至日内高位时，一些农户卖出实货玉米。

USDA稍早表示，上周出口销售美国玉米120万吨，在110-140万吨的预估区间内。

USDA的日报系统公布，民间出口商销售14万吨玉米到沙特阿拉伯。

CBOT-12月玉米 上涨2-3/4美分，报3.43-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为482,864口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐