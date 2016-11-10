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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 04:04 BJT

标题新闻：阿里巴巴称在双十一全球狂欢节首两个小时的商品交易总额(GMV)超过70亿美元

GMV (gross merchandise volume)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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