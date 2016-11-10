纽约期市：ICE期棉升逾1%创约四周来最大日涨幅，因中国买入

路透11月10日 - 期棉周四上涨逾1%，录得近四周来最大单日涨幅，受中国买盘推动。

“中国投机者买入工业金属，外溢到棉花市场，所以棉花价格上升，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner说。

“销售(数据)很普通，”Varner所指的是美国农业部的出口销售数据。

美国政府数据显示，截至11月3日该周，净销售陆地棉总计16.88万包，较之前一高5%。

“大家看到出口数据，往中国的出口多于预期。大家普遍将中国需求看作是全球需求，因中国是最大进口国之一，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。

3月期棉 收涨0.97美分，或1.41%，报每磅69.83美分，交易区间为68.68-70.4美分。

美元指数 上扬0.30%，汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 下跌0.36%。(完)

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