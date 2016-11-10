《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月10日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 94.34 -2.33 -2.41 6098516 京东 24.39 -0.74 -2.94 10134666 新浪 69.42 -2.36 -3.29 1207576 搜狐 34.70 -0.69 -1.95 272884 网易 228.62 -23.24 -9.23 4625973 百度 163.47 -5.19 -3.08 3952819 台湾 台湾积体电路 29.44 -1.15 -3.76 2502150 联电 1.82 -0.02 -1.09 154257 日月光 5.62 -0.08 -1.40 185432 硅品精密 7.24 -0.03 -0.41 240494 和信超媒体 2.54 -0.06 -2.31 6439 友达 3.58 -0.09 -2.45 439807 中华电信 33.90 -0.46 -1.34 125321 台湾国际航电 49.47 +0.53 +1.08 1118258 香港 中国移动 55.40 -0.74 -1.32 234978 中国联通 11.29 -0.19 -1.66 109389 中国电信 50.07 -0.72 -1.42 8386 中芯国际 7.11 +0.25 +3.64 46516 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张荻；审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。