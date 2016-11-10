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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 06:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          94.34    -2.33    -2.41   6098516
    京东                24.39    -0.74    -2.94  10134666
    新浪              69.42    -2.36    -3.29   1207576
    搜狐              34.70    -0.69    -1.95    272884
    网易             228.62   -23.24    -9.23   4625973
    百度             163.47    -5.19    -3.08   3952819
    
    台湾
    台湾积体电路       29.44    -1.15    -3.76   2502150
    联电                1.82    -0.02    -1.09    154257
    日月光              5.62    -0.08    -1.40    185432
    硅品精密           7.24    -0.03    -0.41    240494
    和信超媒体         2.54    -0.06    -2.31      6439
    友达                3.58    -0.09    -2.45    439807
    中华电信           33.90    -0.46    -1.34    125321
    台湾国际航电      49.47    +0.53    +1.08   1118258
    
    香港
    中国移动           55.40    -0.74    -1.32    234978
    中国联通           11.29    -0.19    -1.66    109389
    中国电信           50.07    -0.72    -1.42      8386
    中芯国际            7.11    +0.25    +3.64     46516 
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张荻；审校 龚芳)

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