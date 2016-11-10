澳新经济指标预测--11月11日-11月18日****

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月7日当周 11月11日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 49.4 11月14日当周 11月14日(一) 2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 -- +2.3% (较上年同期) -- +6.0% 11月15日(二) 2230 澳洲新车销售 10月 -- +2.5% 11月16日(三) 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.1% 0200 新西兰公债海外持有比例 10月 -- 61.9% 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入指数 第三季 -- +0.9% 产出指数 -- +0.2% 11月17日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 10月 -- 减少0.98 全职就业人数(万人) -- 减少5.3 就业参与率 -- 64.5% 失业率 -- 5.6% 11月18日(五) 暂无重要经济数据公布。 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。