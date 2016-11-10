金砖国家：11月10日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月10日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.51%，报875.63点。
中国股市：沪综指收升1.4%至逾10个月新高，受美股走势强劲提振
中国汇市：人民币大幅收跌至逾六年新低，美大选落定焦点转向FED加息
香港股市：恒生指数涨近2%，市场重估特朗普胜选的影响
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌3.25%，报61,200.956点。
巴西汇市：雷亚尔盘中最多大跌5.7%触及五个月低点。汇市振荡促使巴西央行连续第二日暂停每日市场干预行动，以评估市场状况。雷亚尔兑美元 收报3.3584/14，上日收报3.2080/95。
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南非股市：上涨，得益于美元走强以及大宗商品价格上涨。指标Top-40指数 收盘上涨1.19%，报45,022.99点；大盘综合指数 收盘上涨1.01%，报51,493点。
南非汇市：兰特劲跌逾4%触及三周低点，因美元摆脱特朗普当选带来的压力
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印度股市：NSE指数上涨1.1%，银行股反弹，受政府宣布旧版大额纸钞退出流通后人们纷纷进行兑换将提振银行业绩的憧憬带动。此外，全球股市在周三大跌后反弹，也提振市场人气。BSE指数 收盘上涨0.97%，报27,517.68点；NSE指数 收盘上涨1.11%，报8,525.75点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.625/66.635，上日收报66.425/66.435。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.35%，报993.84点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.37%，报516.32点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值2.48%，报65.473；卢布兑欧元 贬值2.16%，报71.28。(完) (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。