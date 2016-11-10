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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 07:45 BJT

金砖国家：11月10日股汇市收盘纵览

路透11月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月10日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.51%，报875.63点。

中国股市：沪综指收升1.4%至逾10个月新高，受美股走势强劲提振

中国汇市：人民币大幅收跌至逾六年新低，美大选落定焦点转向FED加息

香港股市：恒生指数涨近2%，市场重估特朗普胜选的影响

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌3.25%，报61,200.956点。

巴西汇市：雷亚尔盘中最多大跌5.7%触及五个月低点。汇市振荡促使巴西央行连续第二日暂停每日市场干预行动，以评估市场状况。雷亚尔兑美元 收报3.3584/14，上日收报3.2080/95。

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南非股市：上涨，得益于美元走强以及大宗商品价格上涨。指标Top-40指数 收盘上涨1.19%，报45,022.99点；大盘综合指数 收盘上涨1.01%，报51,493点。

南非汇市：兰特劲跌逾4%触及三周低点，因美元摆脱特朗普当选带来的压力

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印度股市：NSE指数上涨1.1%，银行股反弹，受政府宣布旧版大额纸钞退出流通后人们纷纷进行兑换将提振银行业绩的憧憬带动。此外，全球股市在周三大跌后反弹，也提振市场人气。BSE指数 收盘上涨0.97%，报27,517.68点；NSE指数 收盘上涨1.11%，报8,525.75点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.625/66.635，上日收报66.425/66.435。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.35%，报993.84点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.37%，报516.32点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值2.48%，报65.473；卢布兑欧元 贬值2.16%，报71.28。(完) (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)

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