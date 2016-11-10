日韩经济指标预测--11月11日-11月18日****

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月7日当周 11月10日(四) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 11月 -- 正10 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 10月 -0.1% 持平 (较上年同期) -2.7% -3.2% 11月11日(五) -- 韩国央行利率决定 11月 1.25% 1.25% 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 41.9 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 37.7 11月14日当周 11月13日(日) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -- -8.3% 进口物价(较上年同期) -- -7.8% 2350 日本GDP(较前季) 第三季 +0.2% +0.2% GDP环比年率 +0.9% +0.7% 11月14日(一) 0430 日本工业生产(修正值) 9月 -- 持平 产能利用率(较前月) -- +2.6% 11月15日(二) -- 韩国贸易收支(亿美元) 10月修正值 -- 顺差72 出口 -- -3.2% 进口 -- -5.4% 11月16日(三) 暂无重要经济数据。 11月17日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.2% (较上年同期) -- -1.1% 11月18日(五) 暂无重要经济数据。 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。