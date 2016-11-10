全球贵金属：11月10日SPDR黄金持仓下降1.4%，或13.35吨

路透11月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus t 称，周四黄金持仓量下降1.40%至941.68吨，周三为955.03吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从30,705,030.9盎司降至3 0,275,970.93盎司。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校 张涛)