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市场报道 | 2016年 11月 11日 星期五 06:46 BJT

全球贵金属：11月10日SPDR黄金持仓下降1.4%，或13.35吨

路透11月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus
t 称，周四黄金持仓量下降1.40%至941.68吨，周三为955.03吨。
    
    以盎司计算，黄金持仓量 从30,705,030.9盎司降至3
0,275,970.93盎司。(完)    
    
          
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
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    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 王丽鑫；审校 张涛)

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