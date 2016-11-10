欧洲经济指标预测--11月11日-11月18日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月7日当周 11月11日(五) 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 10月 -- +0.4% (较上年同期) -- -0.3% 0930 英国建筑业产出(较前月) 9月 -0.2% -1.5% (较上年同期) -0.4% +0.2% 11月14日当周 11月14日(一) 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 -- +0.3% (较上年同期) -- -0.1% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 -- 持平 (较上年同期) -- -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- -0.1% 1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 -1.0% +1.6% (较上年同期) -- +1.8% 11月15日(二) 0700 德国国内生产总值(GDP)(经季节调整较前季) 第三季初值 +0.3% +0.4% (未经季调较上年同期) +1.7% +3.1% 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 -- -0.2% (较上年同期) -- +0.5% 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.0% 核心CPI(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.5% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +2.0% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +2.2% 0930 英国生产者物价指数(PPI) 10月 投入物价(未经季节调整，较前月) -- 持平 (未经季节调整，较上年同期) -- +7.2% 产出物价(未经季节调整，较前月) -- +0.2% (未经季节调整，较上年同期) -- +1.2% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) -- +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -- +1.4% 1000 德国ZEW经济景气指数 11月 正10.0 正6.2 现况指数 -- 正59.5 1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差184 1000 欧元区GDP(较前季) 第三季第二次估值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.6% 11月16日(三) 0930 英国请领失业金人数(千人，较前月) 10月 -- 增加0.7 按ILO标准计算的失业率 截至9月的三个月 -- 4.9% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +2.3% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.3% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 -- 正5.2 11月17日(四) 0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第三季 -- 9.9% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差3.92 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差25.19 0930 英国零售销售(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- +4.1% 扣除能源的零售销售(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +4.0% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 +0.3% +0.4% (较上年同期) +0.5% +0.5% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -- +0.4% (较上年同期) +0.8% +0.8% 11月18日(五) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% -0.2% (较上年同期) -0.9% -1.4% 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 9月 -- 盈余236 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余297 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入798 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 杜明霞)