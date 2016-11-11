美国与加拿大经济指标预测--11月11日-11月18日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月7日当周 11月11日(五) 1500 美国密西根大学消费者信心指数 11月初值 87.5 87.2 现况指数 103.4 103.2 预期指数 77.3 76.8 11月14日当周 11月14日(一) 暂无重要经济数据公布 11月15日(二) 1330 美国纽约联储制造业指数 11月 负4.00 负6.80 1330 美国进口物价(较前月) 10月 +0.3% +0.1% 出口物价(较前月) +0.2% +0.3% 1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.6% +0.6% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.5% 1500 美国企业库存(较前月) 9月 +0.2% +0.2% 11月16日(三) 1330 加拿大制造业销售(较前月) 9月 +0.1% +0.9% 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 +1.2% +0.7% (较前月) +0.3% +0.3% 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.5% +1.2% (较前月) +0.2% +0.2% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) -- +1.5% (较前月) -- +0.3% 1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.2% +0.1% 产能利用率 75.5% 75.4% 制造业产出(较前月) +0.2% +0.2% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 63 63 2100 美国整体资本流动(亿美元) 9月 -- 净流入738 外资购买美国公债(亿美元) -- 净卖出248 11月17日(四) 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月12日当周 -- 25.4 四周均值(万人) -- 26.0 续请失业金人数(万人) 11月5日当周 -- 204.1 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.3% +0.3% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.6% +1.5% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.2% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.2% 1330 美国建筑许可年率(万户) 10月 120 122.5 建筑许可(较前月) -- +6.3% 房屋开工年率(万户) 115.1 104.7 房屋开工(较前月) -- -9.0% 1330 美国费城联储制造业指数 11月 正8.0 正9.7 1630 美国克利夫兰联储CPI 10月 -- +0.2% 11月18日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.5% +1.3% 央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.8% +1.8% 1500 美国领先指标(较前月) 10月 +0.1% +0.2% 1600 美国堪萨斯联储制造业指数 11月 -- 正18 综合指数 -- 正6 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽 审校 杜明霞)