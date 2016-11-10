《中国报摘》--中国证券报11月11日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 头版头条:
--业内人士认为，目前偏高的煤价及供应短缺不会成为常态，“去产能”依然是长期而艰巨的任务。随着先进产能的释放、中长期合同的签订及其他政策的实施，煤价继续向上空间不大，将逐步趋于稳定和理性。
* 其他:
--记者获悉，山东省青岛市检察院周四依法对上海泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔等人以及相关上市公司董事长、实际控制人涉嫌操纵证券市场系列案，向青岛市中级法院提起公诉。
--从本月3日起，深圳证交所已陆续向包括基金公司、保险公司、证券公司及资产管理公司在内的百余家机构发放深港通下港股通业务交易权限；据统计，目前共有18家基金公司正式收到批文，而首批共有20多家基金公司获得深港通下港股通业务交易权限。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。