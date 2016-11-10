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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 07:46 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月11日

* 头版头条:

--业内人士认为，目前偏高的煤价及供应短缺不会成为常态，“去产能”依然是长期而艰巨的任务。随着先进产能的释放、中长期合同的签订及其他政策的实施，煤价继续向上空间不大，将逐步趋于稳定和理性。

* 其他:

--记者获悉，山东省青岛市检察院周四依法对上海泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔等人以及相关上市公司董事长、实际控制人涉嫌操纵证券市场系列案，向青岛市中级法院提起公诉。

--从本月3日起，深圳证交所已陆续向包括基金公司、保险公司、证券公司及资产管理公司在内的百余家机构发放深港通下港股通业务交易权限；据统计，目前共有18家基金公司正式收到批文，而首批共有20多家基金公司获得深港通下港股通业务交易权限。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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