美股业绩：英伟达第三季营收创逾六年来最大增幅，盘后股价劲扬

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月10日 - 电脑显卡芯片(晶片)制造商英伟达(Nvidia) 公布的季度营收创逾六年来最大增幅，因其用于个人电脑(PC)的游戏芯片需求暴增。
英伟达并预计当前季度营收高于分析师平均预估。英伟达股价在常规交易时段下跌3.13%至67.77美元，但盘后劲扬14.2%至77.40美元，且周五开盘有望创下新高。
英伟达第三季营收成长53.6%至20.0亿美元，远高于分析师预估的16.9亿美元。
“我确实曾料想过，他们有可能以还不错的幅度胜过预估。”Canaccord Genuity分析师Matt Ramsay说。“但预期他们会比预估多出3亿美元吗？没有。”
英伟达第三季图形处理器(GPU)业务营收成长52.9%至17.0亿美元。该项业务对整体营收贡献了85%。
“我们的新Pascal GPU全面投产，在游戏、VR(虚拟实境/虚拟现实)、自动驾驶汽车和数据中心人工智能(AI)运算方面，都大获成功。”英伟达执行长黄仁勋表示。
该公司快速增长的数据中心业务营收成长近两倍，至2.4亿美元。
汽车业务营收成长60.8%至1.27亿美元。该公司最近才签定协议，为特斯拉汽车(Tesla) 的Autopilot(自动巡航)系统供应芯片。
英伟达还将季度派息从每股0.115美元调高至0.14美元，并称将额外回购相当于20亿美元的自家股票。
英伟达预估当前季度营收成长至21亿美元，上下2%。汤森路透I/B/E/S分析师平均预估为16.9亿美元。
不计特殊项目，英伟达第三季每股盈余(EPS)0.94美元。
该公司在截至10月30日季度的净利增至5.42亿美元或每股0.83美元；上年同期为净利2.46亿美元或每股0.44美元。
截至周四收盘价67.77美元，英伟达今年以来股价成长一倍以上，表现远好于标普500指数 的6%增幅。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。