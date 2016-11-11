美股业绩：英伟达第三季营收创逾六年来最大增幅，盘后股价劲扬

路透11月10日 - 电脑显卡芯片(晶片)制造商英伟达(Nvidia) 公布的季度营收创逾六年来最大增幅，因其用于个人电脑(PC)的游戏芯片需求暴增。

英伟达并预计当前季度营收高于分析师平均预估。英伟达股价在常规交易时段下跌3.13%至67.77美元，但盘后劲扬14.2%至77.40美元，且周五开盘有望创下新高。

英伟达第三季营收成长53.6%至20.0亿美元，远高于分析师预估的16.9亿美元。

“我确实曾料想过，他们有可能以还不错的幅度胜过预估。”Canaccord Genuity分析师Matt Ramsay说。“但预期他们会比预估多出3亿美元吗？没有。”

英伟达第三季图形处理器(GPU)业务营收成长52.9%至17.0亿美元。该项业务对整体营收贡献了85%。

“我们的新Pascal GPU全面投产，在游戏、VR(虚拟实境/虚拟现实)、自动驾驶汽车和数据中心人工智能(AI)运算方面，都大获成功。”英伟达执行长黄仁勋表示。

该公司快速增长的数据中心业务营收成长近两倍，至2.4亿美元。

汽车业务营收成长60.8%至1.27亿美元。该公司最近才签定协议，为特斯拉汽车(Tesla) 的Autopilot(自动巡航)系统供应芯片。

英伟达还将季度派息从每股0.115美元调高至0.14美元，并称将额外回购相当于20亿美元的自家股票。

英伟达预估当前季度营收成长至21亿美元，上下2%。汤森路透I/B/E/S分析师平均预估为16.9亿美元。

不计特殊项目，英伟达第三季每股盈余(EPS)0.94美元。

该公司在截至10月30日季度的净利增至5.42亿美元或每股0.83美元；上年同期为净利2.46亿美元或每股0.44美元。