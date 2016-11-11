版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 08:26 BJT

《全球汇市》美元延续特朗普胜选后的涨势，兑日圆持于三个半月高位

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0885 1.0889 -0.04 +0.23 1.0860

美元/日圆 106.84 106.81 +0.03 -11.19 120.30

欧元/日圆 116.29 116.32 -0.03 -10.87 130.47

美元/瑞郎 0.9875 0.9866 +0.09 -1.43 1.0018

英镑/美元 1.2540 1.2554 -0.11 -14.91 1.4738

美元/加元 1.3477 1.3468 +0.07 -2.62 1.3839

美元/离岸人民币 6.8293 6.8290 +0.00 +3.98 6.5680

澳元/美元 0.7607 0.7611 -0.05 +4.56 0.7275

新西兰元/美元 0.7208 0.7209 -0.01 +5.61 0.6825

澳元/日圆 81.280 81.350 -0.09 -7.24 87.620

新西兰元/日圆 77.030 76.990 +0.05 -6.04 81.980

英镑/日圆 133.99 134.05 -0.04 -24.39 177.22

澳元/新西兰元 1.0551 1.0550 +0.01 -1.06 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张涛/侯雪苹/陈宗琦/龚芳; 审校 杜明霞/李爽/王丽鑫)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐