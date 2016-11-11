《全球汇市》美元延续特朗普胜选后的涨势，兑日圆持于三个半月高位

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0885 1.0889 -0.04 +0.23 1.0860
美元/日圆 106.84 106.81 +0.03 -11.19 120.30
欧元/日圆 116.29 116.32 -0.03 -10.87 130.47
美元/瑞郎 0.9875 0.9866 +0.09 -1.43 1.0018
英镑/美元 1.2540 1.2554 -0.11 -14.91 1.4738
美元/加元 1.3477 1.3468 +0.07 -2.62 1.3839
美元/离岸人民币 6.8293 6.8290 +0.00 +3.98 6.5680
澳元/美元 0.7607 0.7611 -0.05 +4.56 0.7275
新西兰元/美元 0.7208 0.7209 -0.01 +5.61 0.6825
澳元/日圆 81.280 81.350 -0.09 -7.24 87.620
新西兰元/日圆 77.030 76.990 +0.05 -6.04 81.980
英镑/日圆 133.99 134.05 -0.04 -24.39 177.22
澳元/新西兰元 1.0551 1.0550 +0.01 -1.06 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张涛/侯雪苹/陈宗琦/龚芳; 审校 杜明霞/李爽/王丽鑫)
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