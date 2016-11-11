美国债市：30年公债标售需求疲弱，为11月再融资画上句号

* 美国30年期公债标售投标倍数为2月以来最低

* 30年期美债收益率达10个月高点

* 特朗普经济观点加深通胀忧虑

路透纽约11月10日 - 周四的150亿美元30年期公债标售结果疲弱，为美国政府11月债务再融资画上句号。特朗普意外赢得美国大选，刺激了市场对通胀上升的押注。

本次30年期公债标售是季度再融资计划的最后一部分，本周稍早进行了240亿美元三年期券 和230亿美元10年期券 标售，投资者的接纳度均不高。

特朗普在竞选中抛出减税、限制移民和增加基础建设支出等纲领，让交易员担心这样做会加大联邦赤字并刺激通胀。分析师表示，特朗普这些观点在他成功问鼎白宫后，将会如何形成法案并影响美国经济，还需拭目以待。

不过债市自周二晚间以来遭遇大幅抛售，本周公债标售需求疲弱，显示债券投资者对特朗普上台会如何影响通胀深感忧虑。

“人们决定等待观望，”领航集团驻宾夕法尼亚州Malvern的资深投资组合经理人Gemma Wright-Casparius说。

财政部数据显示，本次30年期公债标售的投标倍数 为2.11倍，为2月以来最低。得标利率为2.902%，为1月以来最高。

标售中，基金公司、外国央行及其他间接投标者买进占比为54.54%，为2015年8月以来最低。

路透数据显示，公开市场上30年期公债价格跌1-18/32，收益率报2.944%，当日上升逾8个基点。该年期公债周四稍早收益率曾触及2.948%，为10个月来最高。(完)