《中国重要政经日程》--11月11日-12月13日

=============================今日重要政经日程==========================

11月11日（周五）

*--中国商务部副部长房爱卿、王受文介绍《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》和自贸试验区新一批改革试点经验复制推广有关政策情况。

*--中国发改委召开新闻发布会发布宏观经济运行情况。

=============================近期重要政经日程==========================

11月14日（周一）

--2016中国（义乌）丝绸之路经济带城市国际论坛于在浙江义乌举办，至15日。论坛主题为“促进互联互通 共建贸易繁荣”。

11月16日（周三）

--第三届世界互联网大会在浙江乌镇举办，至18日。

--2016高交会中国高新技术论坛在广东深圳举行，至18日。

11月17日（周四）

--财经年会在北京召开，至18日。

*--中国国家主席习近平应厄瓜多尔共和国总统科雷亚、秘鲁共和国总统库琴斯基、智利共和国总统巴切莱特邀请对上述三国进行国事访问，至23日。习近平将于11月19日至20日出席在秘鲁利马举行的亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议

11月23日（周三）

--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。

11月24日（周四）

--2016第五届中国上市公司领袖峰会在四川成都举行，至26日。主题为“聚焦供给侧、创新资本路”。

11月28日（周一）

--镇江国际低碳技术产品交易展示会在江苏镇江市举办，至29日。

12月8日（周四）

--中国钢铁产业链发展高峰论坛即中联钢年会在北京召开，至10日。

12月10日（周六）

--2016（第十五届）中国企业领袖年会将在北京举行，至12日。主题为“主场中国--解码未来商业方案”。

12月13日（周二）

--2016（第十四届）中国企业竞争力年会将在北京举行，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。

12月15日（周四）

--第十三届中国国际金融论坛将在上海召开，至16日。本次论坛主题为“共享经济时代的开放型金融服务”。

注: 1. *代表新增日程。