《中国报摘》--其他报纸重要消息11月11日

**上海证券报**

--记者获悉，财政部近日调整了部分处室机构设置，单独设立个人所得税处，这也被解读为个税改革加快推进的信号；个人所得税原由税政司所得税处负责管理，此次调整中，原所得税处被拆分为企业所得税处和个人所得税处。

--经纬纺机 与凯马B 同时公告称，收到控股股东中国恒天集团通知，中国恒天与中国机械工业集团于周四签署了重组协议。按照该协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团，成为国机集团的全资子公司，最终控制人仍为国务院国资委。

--中国人民银行郑州培训学院教授王勇撰文指出，面对可能的新变局，中国唯有一如既往以市场化改革措施来推进人民币国际化，努力创造条件培育和营造强势人民币运行环境，力争使人民币汇率在不引发市场恐慌的情况下找到自己的“市场均衡”。(完)