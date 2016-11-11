《中国报摘》--其他报纸重要消息11月11日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**上海证券报**
--记者获悉，财政部近日调整了部分处室机构设置，单独设立个人所得税处，这也被解读为个税改革加快推进的信号；个人所得税原由税政司所得税处负责管理，此次调整中，原所得税处被拆分为企业所得税处和个人所得税处。
--经纬纺机 与凯马B 同时公告称，收到控股股东中国恒天集团通知，中国恒天与中国机械工业集团于周四签署了重组协议。按照该协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团，成为国机集团的全资子公司，最终控制人仍为国务院国资委。
--中国人民银行郑州培训学院教授王勇撰文指出，面对可能的新变局，中国唯有一如既往以市场化改革措施来推进人民币国际化，努力创造条件培育和营造强势人民币运行环境，力争使人民币汇率在不引发市场恐慌的情况下找到自己的“市场均衡”。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。