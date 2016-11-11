《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月11日

路透11月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7559 港元 ) 美国银行股周四急升至2008年金融危机以来的最高水准，推动道琼工业指数创纪录高位，道琼工业指数< .DJI>收升218.19点，或1.17%，至18,807.88点，较8月所创的上次纪录高位高约1%。科技股下跌，因华尔街 投资者将押注调整至那些从特朗普当选总统中获益的股票。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 123.800 -1.66 18668 9.602 -1.92 中国铝业 10.790 6.94 32712 3.347 -0.37 中国移动 55.400 -1.32 234978 85.935 -1.34 中国人寿 12.340 -0.40 306870 19.142 -1.13 中石油 66.760 -2.18 24766 5.178 -1.75 中石化 70.420 -2.03 27254 5.462 -1.06 汇丰控股 39.140 1.14 4515122 60.713 1.19 中电信 50.070 -1.42 8386 3.883 -2.18 中国联通 11.290 -1.66 109389 8.756 -2.16 兖州煤业 7.410 -3.01 8939 5.747 -2.59 华能国际 24.470 -1.77 12866 4.745 -0.74 南方航空 27.520 -3.20 7973 4.269 -2.31 东方航空 22.210 -3.10 17835 3.445 -1.85 中芯国际 7.110 3.64 46516 1.103 -1.53 （完） (整理 梁慧仪)