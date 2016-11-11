版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 08:19 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月11日

路透11月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7559
港元 )
    
    美国银行股周四急升至2008年金融危机以来的最高水准，推动道琼工业指数创纪录高位，道琼工业指数<
.DJI>收升218.19点，或1.17%，至18,807.88点，较8月所创的上次纪录高位高约1%。科技股下跌，因华尔街
投资者将押注调整至那些从特朗普当选总统中获益的股票。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              123.800     -1.66       18668       9.602       -1.92
 中国铝业                            10.790      6.94        32712       3.347       -0.37
 中国移动                            55.400      -1.32       234978      85.935      -1.34
 中国人寿                            12.340      -0.40       306870      19.142      -1.13
 中石油                              66.760      -2.18       24766       5.178       -1.75
 中石化                              70.420      -2.03       27254       5.462       -1.06
 汇丰控股                            39.140      1.14        4515122     60.713      1.19
 中电信                              50.070      -1.42       8386        3.883       -2.18
 中国联通                            11.290      -1.66       109389      8.756       -2.16
 兖州煤业                            7.410       -3.01       8939        5.747       -2.59
 华能国际                            24.470      -1.77       12866       4.745       -0.74
 南方航空                            27.520      -3.20       7973        4.269       -2.31
 东方航空                            22.210      -3.10       17835       3.445       -1.85
 中芯国际                            7.110       3.64        46516       1.103       -1.53
 （完）

 (整理 梁慧仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐