《香港报摘》--经济日报11月11日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--据市场消息，中港两地监管机构最快于今天收市后，或下周初宣布深港通开通日期，并属意11月21日起启动买卖。
**其他**
--继国泰航空 上月发出＂另类盈警＂后，母企太古股份 也罕有发盈警，受航空及海洋业务共录得约25亿港元减值支出夹击，预料对集团全年基本盈利产生重大不利影响。
--私募基金MBK Partners及TPG合组财团，斥95亿港元向九仓 收购九仓电讯，不排除日后将业务上市套现。九仓电讯行政总裁马惟善称，将＂全攻型＂拓展，订下五年目标，冀将市占率由17%增至25%、盈利增加50%。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。