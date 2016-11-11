《香港报摘》--经济日报11月11日

**头版头条**

--据市场消息，中港两地监管机构最快于今天收市后，或下周初宣布深港通开通日期，并属意11月21日起启动买卖。

**其他**

--继国泰航空 上月发出＂另类盈警＂后，母企太古股份 也罕有发盈警，受航空及海洋业务共录得约25亿港元减值支出夹击，预料对集团全年基本盈利产生重大不利影响。

--私募基金MBK Partners及TPG合组财团，斥95亿港元向九仓 收购九仓电讯，不排除日后将业务上市套现。九仓电讯行政总裁马惟善称，将＂全攻型＂拓展，订下五年目标，冀将市占率由17%增至25%、盈利增加50%。（完）

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