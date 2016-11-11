《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月11日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
*工商时报：
--行政院会昨日通过〞生医产业创新推动方案〞，明年将斥资109.47亿台币推动；政院将打造台湾成为亚太生医研发产业重镇，2025年时创百大生医产品在国外上市、培养三-四家大型旗舰亚太生医公司，争取全球百大生医厂商来台投资，并提供国发200亿台币的并购基金，协助企业并购国外优质生医企业。
--行政院长林全表示，政府各单位和美国既有互动及各项合作交流，不会因选举结果而改变，台湾仍会与美国进行台美TIFA机制谈判、双边投资协定洽谈，最终签署FTA(自由贸易协定)。但会中完全未提及TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)。
*经济日报：
--年金改革委员会昨召开最后一次会议，多数委员支持，各项退休制度的财务处理、给付、请领条件等，都应采取一致原则；换言之，年金改革将会拉齐、拉近各职业别年金制度，使内涵趋于一致，对军公教退休金改革则将会追溯既往。
--金管会主委李瑞仓说，将遵照财委会决议研议救市三招，方向包括延长台股交易时间、开放盘中零股交易，及针对当冲证交税是否改采净额课征等。
--因应美国总统当选人川普（特朗普）可能发动的贸易壁垒障碍，经济部长李世光昨日表示，将以〞Reconnect USA〞（重新链结美国）来因应，因为美国重返制造需采购许多机器设备，正符合目前推动的〞智慧机械〞产业。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。