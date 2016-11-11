《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月11日

*工商时报：

--行政院会昨日通过〞生医产业创新推动方案〞，明年将斥资109.47亿台币推动；政院将打造台湾成为亚太生医研发产业重镇，2025年时创百大生医产品在国外上市、培养三-四家大型旗舰亚太生医公司，争取全球百大生医厂商来台投资，并提供国发200亿台币的并购基金，协助企业并购国外优质生医企业。

--行政院长林全表示，政府各单位和美国既有互动及各项合作交流，不会因选举结果而改变，台湾仍会与美国进行台美TIFA机制谈判、双边投资协定洽谈，最终签署FTA(自由贸易协定)。但会中完全未提及TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)。

*经济日报：

--年金改革委员会昨召开最后一次会议，多数委员支持，各项退休制度的财务处理、给付、请领条件等，都应采取一致原则；换言之，年金改革将会拉齐、拉近各职业别年金制度，使内涵趋于一致，对军公教退休金改革则将会追溯既往。

--金管会主委李瑞仓说，将遵照财委会决议研议救市三招，方向包括延长台股交易时间、开放盘中零股交易，及针对当冲证交税是否改采净额课征等。

--因应美国总统当选人川普（特朗普）可能发动的贸易壁垒障碍，经济部长李世光昨日表示，将以〞Reconnect USA〞（重新链结美国）来因应，因为美国重返制造需采购许多机器设备，正符合目前推动的〞智慧机械〞产业。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。