《香港报摘》--信报11月11日

**头版头条**

--＂深港通＂在8月宣布落实推出后，一直未有确实启动日子。有中资券商透露，＂深港通＂将于11月21日正式通车，并要求证券及期货交易和研究部等主要部门，在未来一周进行最后内部运作测试并作出修正。

**其他**

--汇丰人民币业务发展环球主管何嘉仪认为，由于未知美国候任总统特朗普如何落实其政策，金融市场包括股票、债券、利率以至人民币往后继续波动，预期美国12月不会加息，并料在岸人民币（CNY）明年底见6.9。

--丽新发展 旗下公司于销售油塘住宅项目Ocean One期间，在报章及售楼说明书中刊登误导性广告及资料，违反《一手住宅物业销售条例》，因而被销监局发出共19张传票，合共罚款56万港元。

--无线电话及电子学习产品制造商伟易达 公布，受整合新收购的教育玩具品牌LeapFrog一次性支出拖累，截至9月底止半年纯利下跌28.7%。主席黄子欣表示，短期看不到特朗普上场会影响中国出口到美国，反而市场即时反应是美元转弱、欧元转强，有利集团来自欧元区的收入。（完）

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