《香港报摘》--信报11月11日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--＂深港通＂在8月宣布落实推出后，一直未有确实启动日子。有中资券商透露，＂深港通＂将于11月21日正式通车，并要求证券及期货交易和研究部等主要部门，在未来一周进行最后内部运作测试并作出修正。
**其他**
--汇丰人民币业务发展环球主管何嘉仪认为，由于未知美国候任总统特朗普如何落实其政策，金融市场包括股票、债券、利率以至人民币往后继续波动，预期美国12月不会加息，并料在岸人民币（CNY）明年底见6.9。
--丽新发展 旗下公司于销售油塘住宅项目Ocean One期间，在报章及售楼说明书中刊登误导性广告及资料，违反《一手住宅物业销售条例》，因而被销监局发出共19张传票，合共罚款56万港元。
--无线电话及电子学习产品制造商伟易达 公布，受整合新收购的教育玩具品牌LeapFrog一次性支出拖累，截至9月底止半年纯利下跌28.7%。主席黄子欣表示，短期看不到特朗普上场会影响中国出口到美国，反而市场即时反应是美元转弱、欧元转强，有利集团来自欧元区的收入。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。