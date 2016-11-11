中国个股：东方证券子公司斥资4.79亿港元收购叁龙国际28.4%股权

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月11日 - 中国大型券商--东方证券 周五公告称，其境外子公司斥资4.79亿港元收购香港叁龙国际 3.01亿股，约占后者已发行股本的28.4%。
公告显示，东方证券旗下上海东证资本的香港孙公司设立的BVI公司Golden Power Group Limited，周四与叁龙国际大股东Goldfame Luck Limited（GLL）签署协议，以每股1.59港元受让GLL持有的这批股份。
东方证券称，本次投资是东方证券子公司东证资本下属机构的一次境外投资，有利于充分利用海外市场拓展其境外投资业务。
据叁龙国际网站，该公司主要业务为生产及销售一系列保健药品、医药产品、证券买卖与投资、在香港提供短期融资等，去年实现净利3,336.9万港元。
东方证券周四收报16.13元人民币，过去一个月累计涨1.1%；叁龙国际收报1.58港元，过去一个月大涨125.7%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。