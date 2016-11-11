中国个股：东方证券子公司斥资4.79亿港元收购叁龙国际28.4%股权

路透上海11月11日 - 中国大型券商--东方证券 周五公告称，其境外子公司斥资4.79亿港元收购香港叁龙国际 3.01亿股，约占后者已发行股本的28.4%。

公告显示，东方证券旗下上海东证资本的香港孙公司设立的BVI公司Golden Power Group Limited，周四与叁龙国际大股东Goldfame Luck Limited（GLL）签署协议，以每股1.59港元受让GLL持有的这批股份。

东方证券称，本次投资是东方证券子公司东证资本下属机构的一次境外投资，有利于充分利用海外市场拓展其境外投资业务。

据叁龙国际网站，该公司主要业务为生产及销售一系列保健药品、医药产品、证券买卖与投资、在香港提供短期融资等，去年实现净利3,336.9万港元。