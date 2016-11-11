《全球重要经济事件一览表》--11月11日-11月18日

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11月11日(五)

--中国商务部副部长房爱卿、王受文介绍《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》和自贸试验区新一批改革试点经验复制推广有关政策情况。

--中国发改委召开新闻发布会发布宏观经济运行情况。

华盛顿--(通过视频)美联储副主席费舍尔就“美国货币政策和全球经济”发表讲话。

墨尔本--澳洲央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)出席澳新金融服务业协会(FINSIA)的监管者小组讨论。

旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加太平洋企业和投资简报会：小组讨论，主题为“运用地区优势增强中国贸易和投资”(2330)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行全行委员会会议。

11月14日(一)

浙江义乌--2016中国(义乌)丝绸之路经济带城市国际论坛(至15日)，论坛主题为“促进互联互通 共建贸易繁荣”。

旧金山--旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)参加太平洋商业与投资简报的小组讨论会，主题为“发挥区域力量促进中国贸易与投资增长”。

美国德州威奇托福尔斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加当地第26届年度经济论坛的问答环节。

东京--日本央行总裁黑田东彦于名古屋对商界领袖发表演说。

11月15日(二)

墨尔本--澳洲央行发布11月政策会议记录(0030)。

墨尔本--澳洲央行总裁洛威在澳洲经济发展委员会(CEDA)的年度餐会上发表讲话。

11月16日(三)

浙江乌镇--第三届世界互联网大会(至18日)。

广东深圳--2016高交会中国高新技术论坛(至18日)。

费城--费城联邦储备银行总裁哈克就“联储的目的与功能”发表演说。

伦敦--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参加2016年瑞银欧洲会议(UBS European Conference)的小组讨论会，主题为“量化宽松后的货币政策：直升机洒钱或是回归升息？”

安大略--加拿大央行副总裁连恩于滑铁卢市的一项活动中发表演说(0305)。

11月17日(四)

北京--财经年会(至18日)。

纽约--纽约联储、美联储理事会及自由职业者联盟(Freelancers Union)举行一项论坛活动，主题为“工作的演化”。演讲者包括纽约联储总裁杜德利与美联储理事布雷纳德。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

11月18日(五)

法兰克福--圣路易斯联储总裁布拉德参加法兰克福欧洲银行业大会(Frankfurt European Banking Congress)的讨论会，主题为“货币政策--未来该走哪条路？”

纽约--纽约联储总裁杜德利参加经济新闻简报会，讨论有关通胀、劳动力预期与信贷可获得性的消费者预期调查(Survey of Consumer Expectations)结果。

休斯顿--堪萨斯城联储总裁乔治在达拉斯与堪萨斯城联储联合举行的会议中，就“石油与经济：适应新现实”发表演说。

芝加哥--芝加哥联储总裁埃文斯在芝加哥联储主办的第11届年度社区银行家座谈会(Annual Community Bankers Symposium)致开幕词。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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