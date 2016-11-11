《香港报摘》--其他报纸重要消息11月11日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**明报**
--税务局最新数据显示，10月针对境外买家的买家印花税（BSD）税收逾10亿港元，比9月按月劲升逾一倍外，亦是近两年来新高。运输及房屋局回应称，相关数字明显上升，政府将继续密切留意市场变化。
**苹果日报**
--政府＂加辣＂将住宅买卖印花税加至15%后，普遍地产商按兵不动之际，李嘉诚旗下长实地产 与新地 前主席郭炳湘合作的马头角豪宅＂君柏＂，折扣不变，但发展商直接代缴15%印花税，拆解政府辣招。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。