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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 08:56 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息11月11日

**明报**

--税务局最新数据显示，10月针对境外买家的买家印花税（BSD）税收逾10亿港元，比9月按月劲升逾一倍外，亦是近两年来新高。运输及房屋局回应称，相关数字明显上升，政府将继续密切留意市场变化。

**苹果日报**

--政府＂加辣＂将住宅买卖印花税加至15%后，普遍地产商按兵不动之际，李嘉诚旗下长实地产 与新地 前主席郭炳湘合作的马头角豪宅＂君柏＂，折扣不变，但发展商直接代缴15%印花税，拆解政府辣招。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)

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