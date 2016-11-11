宝城期货：郑糖短期价格运行趋于箱体整理态势

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月11日的《期货日报》：
自5月中旬以来，郑糖期货1701合约开启上涨—箱体震荡—再上涨—再箱体震荡的模式，目前期价处在新构筑的箱体区间（6,700—6,900元/吨）内运行。
从均线系统看，1701合约的5日、10日和20日等短期均线互相缠绕在一起，并逐渐走平，表明短期价格运行趋于箱体整理的态势。
从MACD指标来看，绿柱实体持续出现，不过短期有缩小的迹象，暗示空头压力存在，期价上行面临一定压力。而DIFF和DEA指标虽呈现空头排列，但仍处在零值上方，说明多头力量暂时受挫，不过依旧占据优势。
操作上，维持箱体思路。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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