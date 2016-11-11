宝城期货：郑糖短期价格运行趋于箱体整理态势

以下内容节选自11月11日的《期货日报》：

自5月中旬以来，郑糖期货1701合约开启上涨—箱体震荡—再上涨—再箱体震荡的模式，目前期价处在新构筑的箱体区间（6,700—6,900元/吨）内运行。

从均线系统看，1701合约的5日、10日和20日等短期均线互相缠绕在一起，并逐渐走平，表明短期价格运行趋于箱体整理的态势。

从MACD指标来看，绿柱实体持续出现，不过短期有缩小的迹象，暗示空头压力存在，期价上行面临一定压力。而DIFF和DEA指标虽呈现空头排列，但仍处在零值上方，说明多头力量暂时受挫，不过依旧占据优势。

操作上，维持箱体思路。(完)

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