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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 09:01 BJT

大有期货：原料供应缺口将力挺沪钢价格进一步上涨

以下内容节选自11月11日的《期货日报》：

在“拉尼娜”的影响下，今年的冬天来得更早些，钢市却迎来了一个暖冬。在成本的助推下，钢市多头盛宴继续狂欢。11月以来，短短8个交易日螺纹钢主力RB1701最高涨幅达20%。国家发改委8次召开煤炭会议调控现货市场、三大商品交易所密集出台相关交易政策遏制疯狂的“黑色系”，虽然国家令牌频下，钢价上涨丝毫没有退却的意思。未来钢价何去何从，是续创新高，还是“鸣金收兵”？

短期基建投资、成本支撑、市场情绪等因素仍将支撑钢价再“飞”一会，但钢价已经进入了加速“赶顶”的阶段，钢价回落风险也在进一步加剧。从中期来看，钢价虽有回调风险，但将实现“软着陆”。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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