大有期货：原料供应缺口将力挺沪钢价格进一步上涨

在“拉尼娜”的影响下，今年的冬天来得更早些，钢市却迎来了一个暖冬。在成本的助推下，钢市多头盛宴继续狂欢。11月以来，短短8个交易日螺纹钢主力RB1701最高涨幅达20%。国家发改委8次召开煤炭会议调控现货市场、三大商品交易所密集出台相关交易政策遏制疯狂的“黑色系”，虽然国家令牌频下，钢价上涨丝毫没有退却的意思。未来钢价何去何从，是续创新高，还是“鸣金收兵”？