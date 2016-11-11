大有期货：原料供应缺口将力挺沪钢价格进一步上涨

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月11日的《期货日报》：
在“拉尼娜”的影响下，今年的冬天来得更早些，钢市却迎来了一个暖冬。在成本的助推下，钢市多头盛宴继续狂欢。11月以来，短短8个交易日螺纹钢主力RB1701最高涨幅达20%。国家发改委8次召开煤炭会议调控现货市场、三大商品交易所密集出台相关交易政策遏制疯狂的“黑色系”，虽然国家令牌频下，钢价上涨丝毫没有退却的意思。未来钢价何去何从，是续创新高，还是“鸣金收兵”？
短期基建投资、成本支撑、市场情绪等因素仍将支撑钢价再“飞”一会，但钢价已经进入了加速“赶顶”的阶段，钢价回落风险也在进一步加剧。从中期来看，钢价虽有回调风险，但将实现“软着陆”。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。