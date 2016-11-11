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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 09:02 BJT

期货日报：利好频传有色金属走强，沪铜有望上冲45,000元/吨一线

以下内容节选自11月11日的《期货日报》：

　　今年以来有色金属供给端就出现不同程度收缩，近日美国大选尘埃落定，基本金属集体走强。昨日，沪铜、沪铝、沪镍品种盘中相继涨停。分析人士表示，主张加大基建开支并减税的特朗普胜选，投资者预期未来基建投资将为重点政策导向，进而提振基本金属价格。

　　随着美国总统大选尘埃落定，市场关注的焦点或重新转向美联储12月加息预期及特朗普后续可能推行的政策。陈之奇表示，技术上来看，铜价出现技术性突破，未来上涨空间打开，有望向上冲击45,000元/吨一线。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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