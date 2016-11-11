期货日报：利好频传有色金属走强，沪铜有望上冲45,000元/吨一线

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月11日的《期货日报》：
今年以来有色金属供给端就出现不同程度收缩，近日美国大选尘埃落定，基本金属集体走强。昨日，沪铜、沪铝、沪镍品种盘中相继涨停。分析人士表示，主张加大基建开支并减税的特朗普胜选，投资者预期未来基建投资将为重点政策导向，进而提振基本金属价格。
随着美国总统大选尘埃落定，市场关注的焦点或重新转向美联储12月加息预期及特朗普后续可能推行的政策。陈之奇表示，技术上来看，铜价出现技术性突破，未来上涨空间打开，有望向上冲击45,000元/吨一线。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。