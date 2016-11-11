全球金市：金价持稳，市场在考虑特朗普的经济政策

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国上周初请失业金人数降幅大于预期，凸显就业市场强劲。
圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，共和党包揽白宫和国会控制权，或可打破目前围绕国家政策的僵持状态，从而可能对美国经济有利。
里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周四表示，若联邦政府以减税和增加支出的方式刺激经济成长，美国联邦储备理事会(美联储)或将加快升息速度。
对于欧洲央行明年或有一线希望进行2011年以来首次加息的预期，投资者开始予以反应，周四通胀率预期急升，即加强了这样的押注。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus t GLD周四黄金持仓量下降1.40%至941.68吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 李爽/龚芳)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。