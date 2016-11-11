版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 09:11 BJT

全球金市：金价持稳，市场在考虑特朗普的经济政策

美国上周初请失业金人数降幅大于预期，凸显就业市场强劲。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，共和党包揽白宫和国会控制权，或可打破目前围绕国家政策的僵持状态，从而可能对美国经济有利。

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周四表示，若联邦政府以减税和增加支出的方式刺激经济成长，美国联邦储备理事会(美联储)或将加快升息速度。

对于欧洲央行明年或有一线希望进行2011年以来首次加息的预期，投资者开始予以反应，周四通胀率预期急升，即加强了这样的押注。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus t GLD周四黄金持仓量下降1.40%至941.68吨。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 李爽/龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐