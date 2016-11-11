中原期货：沪镍谨慎追高，大连焦炭涨速放缓

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月11日的《期货日报》：
沪镍1701合约本周以来先后突破86,000点、90,000点阻力位单边上行，市场气氛完全处于癫狂状态。这再次验证顺势而为的重要性。从区间突破理论看，期价在突破88,000点后，下一个目标就是100,000点附近。虽然近期涨势涨幅过大，但切记不要贸然做空。日内以寻求急跌放量快进快出短多为宜。低位多单仍然可以坚守，防守以前一个交易日低点为宜。
焦炭1701合约可以说是这轮大宗商品的“领头羊”，十一长假后连续上扬，涨幅高达71.36%，如此走势历史罕见。疯狂之时，我们更要保持一份清醒，市场没有永远的涨势，铭记去年“股灾”伤痛。对于当前的走势，投资者且行且珍惜。低位多单仍可以5日均线做追踪止盈持有，新仓不建议布局隔夜单。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。