中原期货：沪镍谨慎追高，大连焦炭涨速放缓

以下内容节选自11月11日的《期货日报》：

沪镍1701合约本周以来先后突破86,000点、90,000点阻力位单边上行，市场气氛完全处于癫狂状态。这再次验证顺势而为的重要性。从区间突破理论看，期价在突破88,000点后，下一个目标就是100,000点附近。虽然近期涨势涨幅过大，但切记不要贸然做空。日内以寻求急跌放量快进快出短多为宜。低位多单仍然可以坚守，防守以前一个交易日低点为宜。

焦炭1701合约可以说是这轮大宗商品的“领头羊”，十一长假后连续上扬，涨幅高达71.36%，如此走势历史罕见。疯狂之时，我们更要保持一份清醒，市场没有永远的涨势，铭记去年“股灾”伤痛。对于当前的走势，投资者且行且珍惜。低位多单仍可以5日均线做追踪止盈持有，新仓不建议布局隔夜单。(完)

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