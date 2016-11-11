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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 09:06 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--11月11日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
     11/11    沪    通灵珠宝  732900  　 6,079.89    14.25      19.52   华泰联合 11/15
     11/14    沪    宏辉果蔬  732336       3,335     *9.31     *20.68   申万宏源 11/16
     11/15    沪    神力股份  732819       3,000      --         --     中信证券 11/17
     11/15    深    凯中精密  002823       3,600      --         --     国信证券 11/17
     11/16    沪　　吴江银行　732323　　　11,150　　  6.83      12.62   华泰联合 11/18
     11/16    深    天能重工  300569       2,084      --         --     兴业证券 11/18
     11/17    沪　　苏州科达　732660　　　 6,670      --         --     华林证券 11/21
     11/17    深    中装建设  002822       7,500      --         --     国海证券 11/21
     11/18    沪　　中通国脉　732559　　　 2,200      --         --     金元证券 11/22
     11/18    深　　纳尔股份　002825　　　 2,500      --         --     东方花旗 11/22
     11/21    沪　　湘油泵　　732319　　　 2,023     10.46      22.98   万联证券 11/23
    *11/21    深　　星源材质　300568　　　 3,000      --         --     恒泰长财 11/23
    *11/22    沪　　天马科技　732668　　　 5,300      --         --     海通证券 11/24
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    暂缓发行  沪　　海 尔 施  780206   不超过6,900　　--         --      瑞信方正　--
    暂缓发行  深    奥 赛 康  300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
     11/11  深　　东方中科  2,834       4.96      22.95    长城证券 
     11/11  沪　　国泰集团  5,528　　   6.45 　   14.81    中德证券
    *11/14  深    神宇股份  2,000       8.84      22.99    民生证券
     --     沪    上海银行 60,045      17.77       8.26    国泰君安
        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 申万宏源
     --     深    激智科技  1,990      14.94      22.98    广发证券
     --     深    汇金科技  1,400      26.11      22.99    国都证券 
     --     沪    步长制药  6,980      55.88      22.99    中信证券
     --     深    桂发祥    3,200      16.60      22.99    中信建投
     --     沪    康德莱    5,260       9.50      22.99    申万宏源
     --     深    凯莱英    3,000      30.53      22.95    银河证券
     --     沪    博迈科    5,870      20.81      22.99    华林证券
     --     深    科信技术  4,000       8.78      22.98    招商证券
    
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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