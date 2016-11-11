港报财经评论：上证破顶助兴，恒指宜重上23,000--经济日报11月11日

上证破顶助兴，恒指宜重上23,000/ 林瑞芬

特朗普当选美国总统之事尘埃落定，美股周三亚洲时段大跌之后，于周三晚迅即收复失地，预期如英国公投脱欧消息确认后的反弹更快实现，亚太区股市昨日回稳。

美国投资者在一日时间反映不可接受的特朗普当选结果，有效率，但亚太区尤其港股周三无奈被当提款机，提完之后拿到美国送贺礼。日股昨反弹6.7%，恒指昨收报22839点，升1.9%，国指收报9545点，升1.8%，大市成交缩减至719亿元，市场人士仍顾虑后市有波动。

一念地狱、一念天堂。市场情绪变化，转折在特朗普确认胜出后的演说，撕下狂人面具，转温和，市场藉此重投特朗普将大幅减税及增加财政预算，以短期刺激经济。当然，这也是大鳄舞高弄低的漂亮藉口。

特朗普上任后，政策如何变，尤其对经济及外交政策方面，就要跟进，但这要在他明年正式上任才能进行。年底前，美国的政策料不会有太大变化，特朗普虽曾点评联储局耶伦，但为顾全大局，减少财金市场的不确定性。据特朗普的经济顾问Judy Shelton表态，特朗普不会敦促耶伦辞职，但在耶伦于2018年2月任期届满后，他不会提名耶伦续任。聚焦在联储局的议息结果，一般估计，除非美国于短期呈大动荡，不然，年底还是有可能加息一次。市场预期特朗普上任后会大花金钱，未来政府或加码发行长债，长息上升，看附图，美国10年期债息急升至超越2厘水平，有机会挑战2.15厘。长息上升，就不大利好中綫股市。标普500指数守于200天綫回升后，就要看后市能否突破2200左右的重要阻力，上破之，始有大方向，不然，目前只是超卖后的反弹。息口预期趋升，博反弹仍要尽量避开息口敏感股。

港股一轮恐慌抛售，由周三曾急挫951点后收窄跌幅至近500点，到昨日回升423点，收报22839，后市向上23000将是短綫阻力关键，支持位下移至22000可参考。国指方面，周三失守9500点后，昨日即重返其上，宜持续稳守9500，重回争持之局，10000乃短綫阻力关键，9150左右为新的支持参考位。

大市暂摆脱政治市的绊缠，蓝筹中，腾讯（00700）昨反弹势头凌厉，急升2.9%，收报208.2元，附图所见，在周三兵荒马乱下再次试穿200元，但没有进一步下跌，200元假设已通过考验，后市主要看210元短綫阻力。

腾讯下周将公布第三季业绩，如成绩又一次超过市场预期，将成为股价催化剂，上破210元阻力，挑战220元。相反，如业绩表现逊色，便为股价催命符，或失守200元。目前市场估计，腾讯业绩还是趋向好。野村预测，腾讯收入及非通用会计准则（non-GAAP）每股盈利增长，将分别按年升52%及44%，至403亿元及1.27元（人民币．下同），其手机游戏业务料维持高增长，按年升87%。

另花旗最新估计，腾讯第三季收入按年增长45%至386.4亿元，非通用会计准则（non-GAAP）每股盈利1.23元，同样估手机游戏业务表现出色。

市场预料特朗普推动财策、大搞基建，同样，中国亦以财策来刺激经济，冀摆脱倚重币策。中、美两国均发力谷基建，料驱动全球基建市场，利好国际工程建筑公司。

内地股市重拾升势，上证昨日再破顶，曾高见3172，为10个月以来新高，收报3171，升1.4%，其中以基建股表现强劲，如中交A股（沪：601800）升幅7%、中国电建（沪：601669）、苏交科（深：300284）分别升2.6%及3.2%。H股的中铁（00390）、中交（01800）及铁建（01186）涨幅介乎4.1%至5.3%，不甘示弱。笔者看好的中国建筑（3311）亦在突破12港元阻力后显勇，收报12.64港元，升4.6%。水泥股安徽海螺（00914）进帐3.6%，收报22.95港元。

深港通万事具备，只欠阿爷一声令下，内地股市令投资者宽心。期待在美国大选结果尘埃落定，市场逐步回看近月中国经济在供给侧改革下的改善情况，企业利润回升的利好一面。事实上，港股中的个别中资股不乏异动，中芯国际（00981）自公布合股后如笔者估计股价反覆走高，昨又涨7.7%至1.12港元。周三建议的环球医疗（02666）昨突破7港元关，收报7.07港元，升3.2%。（完）

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