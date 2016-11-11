中国反腐：中央第十一轮巡视组已进驻北京和重庆在内的19个地区和单位

路透北京11月11日 - 中纪委网站周四稍晚刊登新闻稿称，截至周四，十八届中央第十一轮巡视已进驻中央文献研究室、中国外文局等19个地区和单位，其中还包括进行巡视“回头看”的北京、重庆、广西、甘肃四省区市。

报导称，中央巡视组已进驻的19个地区和单位包括光明日报社、中国日报社、经济日报社、中国延安干部学院、国务院发展研究中心、国家行政学院、国家自然科学基金委员会、中国宋庆龄基金会等15家单位和四个省区市。

报导提到，十八届中央第十一轮巡视将对包括上述15个单位在内的27个单位党组织开展专项巡视，同时对四个省区市进行“回头看”。根据安排，15个中央巡视组将于11月6-15日完成进驻工作。

十八届中央第十一轮巡视是2016年以来中央开展的第三轮巡视，也是中央巡视第三次进行“回头看”。十八届中央第九轮巡视对辽宁、安徽、山东、湖南四个省进行“回头看”，十八届中央第十轮巡视对天津、江西、河南、湖北四个省市进行“回头看”。