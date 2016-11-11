中国反腐：中央第十一轮巡视组已进驻北京和重庆在内的19个地区和单位

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月11日 - 中纪委网站周四稍晚刊登新闻稿称，截至周四，十八届中央第十一轮巡视已进驻中央文献研究室、中国外文局等19个地区和单位，其中还包括进行巡视“回头看”的北京、重庆、广西、甘肃四省区市。
报导称，中央巡视组已进驻的19个地区和单位包括光明日报社、中国日报社、经济日报社、中国延安干部学院、国务院发展研究中心、国家行政学院、国家自然科学基金委员会、中国宋庆龄基金会等15家单位和四个省区市。
报导提到，十八届中央第十一轮巡视将对包括上述15个单位在内的27个单位党组织开展专项巡视，同时对四个省区市进行“回头看”。根据安排，15个中央巡视组将于11月6-15日完成进驻工作。
十八届中央第十一轮巡视是2016年以来中央开展的第三轮巡视，也是中央巡视第三次进行“回头看”。十八届中央第九轮巡视对辽宁、安徽、山东、湖南四个省进行“回头看”，十八届中央第十轮巡视对天津、江西、河南、湖北四个省市进行“回头看”。
中纪委网站6月曾刊登新闻稿称，中央第十轮巡视将对全国人大机关党组，财政部等32个单位党组织开展专项巡视，同时对天津、江西、河南、湖北等四个省市进行“回头看”。 （完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。