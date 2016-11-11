港报财经评论：市场毒药变蜜糖，特朗普概念疯炒--信报11月11日

市场毒药变蜜糖，特朗普概念疯炒/ 习广思

环球股市热炒特朗普概念股，金融以至金属股均升势凌厉，＂大笨象＂滙控（00005）昨天罕有地急升3.4%，重上60元，成交额逾52亿元，这都是拜特朗普所赐；恒指亦涨423点，大致收复了美国总统大选触发的失地。

不过，这位地产大亨口舌就劲，却未必是执行型的人，班底又单薄，过渡政府办公室正忙于交接，跟住就要为他1月份就职后的百日新政伤老筋。很多市场憧憬的政策，可能要到佢老哥任期下半场才见实效，大家都系炒住先，从特朗普1月20日的就职演说中，就得知其政策优先次序。

全球股市都在炒特朗普概念板块，特朗普首先要安排政府重要职位人选，以及上任首一百日处理政策的优先次序。在大选后热炒的主题，不少可能要等一两年后才可落实。

以基建为例，特朗普的政纲提及增加基建设施，但无具体项目，他唯一提到的工程是重新考虑在美加兴建超级输油管的申请，发展基建需经长期规划及准备方可动工，资金疯炒工业金属及相关股份，都系找些藉口炒住先。执笔时，期铜再抽升3.9%，两个交易天已升了超过7%。

特朗普上任百天内可能提出的新政包括冻结联邦政府人手、各项减税措施及削减公共福利开支等， 以便赶在新政府首份预算案实施。不过，参考当年列根总统的经验，减税非简单政策，列根就职后的2月份就提出一篮子减税方案，惟遇到民主党的阻力，要经一番修订才可于翌年6月宣布两党达成共识，之后方顺利推行。

特朗普在竞选政纲提出把企业税由35%降至15%，打工仔的入息税税阶则获精简，由七级变为三级，达至减税赋的目标。今届共和党人控制了国会两院，希望能令减税措施较易通过，以便在下个财政年度（明年10月开始的财政年度）实施减税措施。

银行股飙升，除了美国10年期债息一度升破2厘，有利银行的净利息收入外，市场也憧憬特朗普会修订Dodd-Frank法案，这是奥巴马政府因应金融海啸暴露的问题，用作加强监管银行的金钢箍，限制其可承担的风险，包括不能用自有资本坐盘买卖等。特朗普就算不撤销这条法案，但若能放宽的话，银行营运便可较为自由，前景可以唔同晒。

特朗普提过这条法案有很负面的力量，阻止银行向有资金需要的人放贷。然而，无论是废法还是修订，都会有排搞，奥巴马于2009年就职，要到2010年始能通过该法案，特朗普要提修订，也未必是一年半载可以做到。

论政治效果，特朗普最先做的当然是打击非法移民。昨天有媒体报道，其过渡政府办公室有一组人专门研究在墨西哥边界兴建大型围墙，阻截非法移民。以政客的性格，这类形象工程似乎会优先处理。特朗普就任总统后驱逐墨西哥黑工，为支持自己的白人选民消消气，也是最易办及易得到掌声的事。

美国10年期国债孳息昨晚升至2.06厘，彭博综合大行预测，到明年第二季尾，长债息只会升至1.93厘，反映不少券商都不认同长债息会升得咁快。若睇20年期以上国债ETF走势，虽然特朗普胜出大选后，该ETF裂口大跌，50天线跌穿100天线，走势疲弱，但看较长的趋势，该ETF仍处上升走势，亦即近期长债息抽升未必是长期跌势逆转，可能只是投资者对积极的财政政策有过高期待。

特朗普入主白宫后，新兴市场好坏参半，墨西哥股市仍遭到抛售，特朗普的贸易保护主义色彩令投资者不敢怠慢，走为上着。究竟重新谈判北美自由贸易区协定及对包括中国在内的进口实施高昂关税，是否已在特朗普首百天的工作日程内？若是，世界又会有得震。（完）

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