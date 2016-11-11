港报社评：弃＂已知＂取＂未知，民心股市一气相通--信报11月11日

美国共和党候选人特朗普登上总统宝座固然震惊全球，但更令人意外的是，市场对这个选前被视为＂灾难性＂的结果反应正面，美股周三涨逾百分之一，道指于周四初段更创出历史新高。受＂狂人＂上台华尔街不跌反升刺激，港股昨天强力反弹，恒指全日升逾四百点，周三震散的失地几近收复。

在许多论者眼中，英国公投决定脱欧、特朗普爆冷当选，处处流露着非理性压倒理性、民粹抬头建制没落的况味。传统智慧告诉大家，不明朗（uncertainty）乃投资市场大忌，但无论英国公投抑或美国大选，股市都在短暂急挫后重纳升轨，一再为敢于人弃我取之辈提供难得的低吸机会。

在＂黑天鹅＂一词已有点被滥用的今天，投资者愈来愈能以平常心面对市场波动，是否真的被吓多了胆子变大那么简单？我们认为，英国脱欧和特朗普上台，反映的都是选民弃＂已知＂（known）取＂未知＂（unknown）的强烈倾向，宁愿冒前景不明朗的风险，也要以手上选票向建制说不；若非现状令他们心死，眼镜何致碎满一地？金融市场亦有类似倾向，股市炒的是前景，英国公投和美国大选尘埃落定后的市场反应，只是投资者不满现状求变心切的另一种体现。

其实两件＂意外＂事件都有一个非常相似的地方，就是建制菁英和主流媒体在文宣上大打惊吓牌，为阻民众弃＂已知＂取＂未知＂，负面言论此起彼落。英国当局于公投前多次围绕脱欧后果发表评估，结论离不开经济衰落、镑滙急泻、楼债狂跌……美国主流媒体在大选前无不力撑民主党候选人希拉莉，以特朗普执政经贸崩溃世界大乱，奉劝选民务必投下＂理性＂一票。

事实摆在眼前，建制费尽唇舌，也阻止不了英国公投决定脱欧、美国人把口没遮拦的＂疯子＂送进白宫。只是根据最新点票结果，希拉莉在全国普选（popular vote）上以二十余万票超前特朗普，得票率为百分之四十七点七，略高于特朗普的百分之四十七点五。倘若最终结果维持这个局面，那便意味特朗普只凭选举人票优势入主白宫，美国再度出现赢了普选的候选人输掉大选的情况，重演二○○○年戈尔对乔治布殊的一幕。

英美选民既然作了在传统政治菁英眼中非理性的抉择，何以向来厌恶不明朗局面的股市，在短暂波动后迅速回复强势？难道眼中只有钱的投资者也失去理性，坏消息当好消息炒？没有人会跟钱斗气，所以如此，我们认为原因有二：

一、六月脱欧公投以来，英国发表的数据大都显示经济有所改善，其中受惠于镑滙弱势的制造业更有脱胎换骨表现。英伦银行眼见近期公布的经济数字十之八九胜于预期，已决定收回未来仍有减息可能的指引，利率可加可减，货币政策取向变为中立。事实摆在眼前，英民作出脱欧抉择后，经济不退反进，留欧阵营的种种惊吓言论，如今看来过于危言耸听。

二、金融海啸以来，刺激经济、严防通缩的重担一直落在中央银行肩上，即使经济相对稳健的美国，联储局每见风吹草动，＂说好了＂的加息仍是拖得就拖迟迟不落实。

在这七八年间，欧洲各国固然厉行紧缩，美国亦因两党恶斗阻碍法案通过，奥巴马施政极度困难，刺激经济有心无力。特朗普竞选期间明言上台后将增加开支大兴土木，意味在其治下，政府于刺激增长层面将扮演更积极的角色，令财政政策重新成为市场焦点。既然参众两院继续由共和党控制，特朗普欲推动大型基建项目，在国会遇到的阻力自可望大减，打破奥巴马执政八年＂一事无成＂的僵局。

市场炒的是憧憬，特朗普能否团结共和党内不同派系、推动基建是否如想像般顺利、钱从何来、美国财赤和债务会否因而激增，这一连串问题，此刻没有答案。然而，有一点非常清楚，美国长债孳息开始反映增长加快、通胀升温的预期，十年债息近日已升穿两厘水平。联储局前主席格林斯平口中的债市大逆转，看来正逐步成为事实。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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