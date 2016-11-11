港报社评：境外资金搅动房地产，遏制炒卖治标不治本--明报11月11日

政府就楼市＂辣招＂加辣，抗击炽热楼市。数日所见，投资者、特别是境外投资者显着减少，交投转趋疏落；今次遏制投资需求的措施，可说初步见效。今年以来楼价持续反弹，与境外资金涌港有一定关系，情况与3年前相似。当时内地资金也是主要推动力，揭示近年本港楼市亢奋，都涉及包括内地的境外因素。有迹象显示，本港房地产市场已经成为内地各类型投资者的市场，以内地购买力之强大，加上本地的投资和基本住屋需求，现在每年约2万个私宅单位供应量是否足够，值得研究。

今次政府加辣，把住宅印花税一律提高至物业交易价的15%，首次置业的香港永久居民可获豁免。原本双倍印花税（DSD）按交易价不同，分别征收1.5%至8.5%不等，＂加辣＂幅度最高达9倍，俗称炒家的投资者成本大增，而且显示政府遏抑楼价的决心，投资者因为风险增加而却步，亦有发展商全线封盘。过去几日成交大幅减少，有地产代理形容为另一个冰河期。

根据土地注册署收到的登记契约每月综合统计数字，8月及9月份分别有7430宗和8560宗，其中涉及DSD的住宅物业成交量，分别为1715宗及2604宗，占比达23%及30.4%。另据税务局最新公布的10月＂辣招＂税收数字，买家印花税（BSD）金额大升1倍至逾10亿，升幅为有纪录以来新高，达330宗，较9月升32%，反映非港人或公司客买豪宅急升；此外，10月DSD金额达23.2亿，亦较9月的22.88亿元微升1%。这些数字显示，近月境外投资者十分活跃，对市场起到的搅动作用毋庸置疑。

政府管理投资需求，遏制楼价上升，始自5年前。2010年11月，上届政府推行额外印花税（SSD）；2012年10月，梁振英政府＂加辣＂，推出加强版SSD及买家印花税（BSD）；2013年2月，政府加推双倍印花税（DSD）；计及上周五调高印花税至15%，本届政府已经为楼市三度＂加辣＂。上次重手＂加辣＂，楼价稍为调整之后，到今年3、4月间开始回升，个中有利率持续偏低、刚性需求强劲，加上炒家推波助澜等因素；今次＂加辣＂，从楼市交易即时急降，可说收效。不过，有意见认为未来一段日子，上述3个因素不会改变，今次＂加辣＂效果可能较为短暂，市场适应之后或许卷土重来，特别是境外资金左右大局愈益明显，除非出现金融风暴等不测事态，否则本港楼市泡沫将维持下去。

境外资金主要来自内地，不仅内地炒家觊觎本港楼市，近年中资也来港大展拳脚；去周启德一幅地皮，由内地发展商以88.37亿元高价投得，每方尺楼面地价高达1.35万元，成为启德地王。另外，据本报统计地政总署资料，自从2010年政府恢复主动卖地之后，6年来共出售136幅住宅用地，最近3年中资投地比例明显增加，比如投地金额由首3年仅110亿元，占总额不足一成，到近3年近500亿元，占约四成。这种情况，说明内地由大投资者（发展商）到小投资者（炒家），对本港房地产市场都有高度兴趣。

境外资金来港理应欢迎，只是本港楼市细小，目前每年大约供应2万个私宅单位的指标，是按亚洲金融风暴、SARS袭港等经济低迷10年期间，每年平均成交量而订出的供应量。不少意见已经指出，此乃脱离实际需要，远远不及上世纪80年代至2000年的供应量。另外，过去本港与内地房地产市场，只有港人到内地买楼，现在则是内地投资者大举来港扫货；3、4年前，他们搅动本港楼市的能量，地产商为他们度身订做的销售策略，市民已经见识过。现在内地发展商和炒家一齐来港，本港房地产市场将会是怎样的景况，值得关注。

梁振英政府经过4年努力，扭转了私宅供应的情况，未来3、4年潜在私楼单位供应约9.3万个，是2004年以来最高数字；以本港觅地之困难，这些成绩值得肯定。不过，平均每年供应不到3万个单位，是否足够本地需求，本来已成问题，如今加上内地人士来港置业，变成他们投资或资产配置的一部分，而＂内地人士＂数量之庞大，只要极小比例来港操作，本港这个细小市场能否承受，已经成为现实问题。可见，行政措施遏制投资需求，只会起到短暂效果，政府须研究并制订根本应对之策。（完）

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