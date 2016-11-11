《美国上市公司业绩公布日程表》--11月11日至11月18日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月11日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无 特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 2016年11月14日 BMO TDG.N Q4 2016 TransDigm Group Inc 2016年11月14日 AMC AAP.N Q3 2016 Advance Auto Parts Inc 2016年11月15日 BMO TJX.N Q3 2017 TJX Companies Inc 2016年11月15日 BMO HD.N Q3 2016 家得宝(Home Depot) 2016年11月15日 AMC A.N Q4 2016 安捷伦科技(Agilent Technologies ) 2016年11月16日 NTS TGT.N Q3 2016 Target Corp 2016年11月16日 BMO LOW.N Q3 2016 Lowe's Companies Inc 2016年11月16日 BMO PGR.N Q3 2016 Progressive Corp 2016年11月16日 BMO PGR.N October 2016 Progressive Corp 2016年11月16日 AMC NTAP.OQ Q2 2017 NetApp Inc 2016年11月16日 AMC LB.N Q3 2016 L Brands Inc 2016年11月16日 AMC CSCO.OQ Q1 2017 思科(Cisco Systems) 2016年11月17日 BMO HP.N Q4 2016 Helmerich and Payne Inc 2016年11月17日 BMO SPLS.OQ Q3 2016 Staples Inc 2016年11月17日 BMO WMT.N Q3 2017 沃尔玛(Wal Mart Stores) 2016年11月17日 BMO SJM.N Q2 2017 J M Smucker Co 2016年11月17日 BMO BBY.N Q3 2017 百思买(Best Buy) 2016年11月17日 AMC CRM.N Q3 2017 Salesforce.com Inc 2016年11月17日 AMC AMAT.OQ Q4 2016 应用材料(Applied Materials) 2016年11月17日 AMC ROST.OQ Q3 2016 Ross Stores Inc 2016年11月17日 AMC INTU.OQ Q1 2017 Intuit Inc 2016年11月17日 21:15 GPS.N Q3 2016 Gap Inc 2016年11月18日 BMO FL.N Q3 2016 Foot Locker Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王兴亚；审校 张若琪)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。