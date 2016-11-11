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市场报道 | 2016年 11月 11日 星期五 09:25 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月11日至11月18日

路透11月11日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无
特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)
    
 公布日期         公布时   公司代码   业绩季度及公司名称
                  间                  
 2016年11月14日   BMO      TDG.N      Q4 2016 TransDigm Group Inc 
 2016年11月14日   AMC      AAP.N      Q3 2016 Advance Auto Parts Inc 
 2016年11月15日   BMO      TJX.N      Q3 2017 TJX Companies Inc 
 2016年11月15日   BMO      HD.N       Q3 2016 家得宝(Home Depot) 
 2016年11月15日   AMC      A.N        Q4 2016 安捷伦科技(Agilent Technologies
                                      )
 2016年11月16日   NTS      TGT.N      Q3 2016 Target Corp 
 2016年11月16日   BMO      LOW.N      Q3 2016 Lowe's Companies Inc 
 2016年11月16日   BMO      PGR.N      Q3 2016 Progressive Corp 
 2016年11月16日   BMO      PGR.N      October 2016 Progressive Corp 
 2016年11月16日   AMC      NTAP.OQ    Q2 2017 NetApp Inc 
 2016年11月16日   AMC      LB.N       Q3 2016 L Brands Inc 
 2016年11月16日   AMC      CSCO.OQ    Q1 2017 思科(Cisco Systems) 
 2016年11月17日   BMO      HP.N       Q4 2016 Helmerich and Payne Inc 
 2016年11月17日   BMO      SPLS.OQ    Q3 2016 Staples Inc 
 2016年11月17日   BMO      WMT.N      Q3 2017 沃尔玛(Wal Mart Stores) 
 2016年11月17日   BMO      SJM.N      Q2 2017 J M Smucker Co 
 2016年11月17日   BMO      BBY.N      Q3 2017 百思买(Best Buy) 
 2016年11月17日   AMC      CRM.N      Q3 2017 Salesforce.com Inc 
 2016年11月17日   AMC      AMAT.OQ    Q4 2016 应用材料(Applied Materials) 
 2016年11月17日   AMC      ROST.OQ    Q3 2016 Ross Stores Inc 
 2016年11月17日   AMC      INTU.OQ    Q1 2017 Intuit Inc 
 2016年11月17日   21:15    GPS.N      Q3 2016 Gap Inc 
 2016年11月18日   BMO      FL.N       Q3 2016 Foot Locker Inc 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王兴亚；审校 张若琪)

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