中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数上涨至94.33

路透北京11月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周五较上日微升0.23%至94.33；SDR篮子指数微跌至95.11，BIS篮子指数微升至95. 5。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.55%，SDR篮子指数跌3.78%，BIS指数跌6.11% 。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮 价 子货币 较上日 升贬点 数 人民币 6.8115 -230 欧元 7.4071 94 日圆 6.3718 527 港元 0.8782 -28.6 英镑 8.5411 -1043 澳元 5.1809 138 新西兰元<NZDCNY=PB 4.9084 424 OC> 新加坡元<SGDCNY=PB 4.8227 304 OC> 瑞郎 6.8971 14 加元 5.0463 146 林吉特<CNYMYR=PBOC 0.6305 81.9 > 卢布 9.6307 2424 泰铢 5.1856 246 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.93，较上日微升0.24%；RXY全球在岸人民币指数 报95.27，较上日微 升0.55%；RXY参考离岸人民币指数 报94.72，较上日微升0.15%；RXY参考在岸人民 币指数 报95.06，较上日微升0.46%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 李文科; 审校 吴云凌)