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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 09:22 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数上涨至94.33

路透北京11月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周五较上日微升0.23%至94.33；SDR篮子指数微跌至95.11，BIS篮子指数微升至95.
5。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.55%，SDR篮子指数跌3.78%，BIS指数跌6.11%
。   
    
 CFETS篮子货币       今日中间   CFETS篮
                     价         子货币
                                较上日
                                升贬点
                                数
 人民币                 6.8115     -230
 欧元                   7.4071       94
 日圆                   6.3718      527
 港元                   0.8782    -28.6
 英镑                   8.5411    -1043
 澳元                   5.1809      138
 新西兰元<NZDCNY=PB     4.9084      424
 OC>                            
 新加坡元<SGDCNY=PB     4.8227      304
 OC>                            
 瑞郎                   6.8971       14
 加元                   5.0463      146
 林吉特<CNYMYR=PBOC     0.6305     81.9
 >                              
 卢布                   9.6307     2424
 泰铢                   5.1856      246
    
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.93，较上日微升0.24%；RXY全球在岸人民币指数 报95.27，较上日微
升0.55%；RXY参考离岸人民币指数 报94.72，较上日微升0.15%；RXY参考在岸人民
币指数 报95.06，较上日微升0.46%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 李文科; 审校 吴云凌)

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