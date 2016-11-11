国际油市：油价下跌，市场重新关注供应过剩问题

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
交易员称，困扰油市逾两年的供应过剩问题令市场承压。
“原油价格下跌，因关注焦点重新回到供应增长方面。国际能源署(IEA)暗示，面对供应增长情况，油价可能继续回落，除非石油输出国组织大幅减产，”澳新银行周五称。
IEA周四称，如果石油输出国组织(OPEC)不减产，2017年的油市有可能还会维持供应过剩局面，因全球产油商都在加速供应而需求增长下滑。
IEA在月度报告中称，10月全球供应增长80万桶/日至9,780万桶/日，受到OPEC创纪录高产及俄罗斯、巴西、加拿大和哈萨克斯坦等非OPEC国家产油量增长提振。
IEA维持预测2016年需求增幅为每日120万桶，且预期明年的需求增幅将保持同速，较2015年所及的五年峰值180万桶/日逐步减慢。
交易员称，除了供应过剩，美元 在特朗普胜选后起初受到冲击，但随后走强，也对油价构成压力。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 龚芳/张涛)
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美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。