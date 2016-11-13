主要国家经济指标预测--11月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月13日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.2% +0.2% GDP环比年率 +0.9% +0.7% 11月14日(一) 0200 中国规模以上工业增加值 10月 +6.2% +6.1% 固定资产投资(不含农户) 1-10月 +8.2% +8.2% 民间固定资产投资 1-10月 -- +2.5% 社会消费品零售总额 10月 +10.7% +10.7% 0430 日本工业生产(修正值) 9月 -- 持平 产能利用率(较前月) -- +2.6% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 -- +0.3% (较上年同期) -- -0.1% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平 (较上年同期) -0.1% -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) -0.1% -0.1% 1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 -1.0% +1.6% (较上年同期) +1.0% +1.8% 2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 -- +2.3% (较上年同期) -- +6.0% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月10日(四) 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 10月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -2.7% -2.7% 11月11日(五) -- 韩国央行利率决定 11月 1.25% 1.25% 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 40.3 -- 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 34.5 -- 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 50.4 -- 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 10月 +0.4% -- (较上年同期) +0.5% -- 0930 英国建筑业产出(较前月) 9月 +0.3% -0.2% (较上年同期) +0.2% -0.4% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 11月初值 91.6 87.5 现况指数 105.9 103.4 预期指数 82.5 77.3 11月13日(日) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -1.6% -- 进口物价(较上年同期) -0.6% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞/王洋；审校 王兴亚)