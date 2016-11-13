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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 07:27 BJT

****主要国家经济指标预测--11月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值
    
    11月13日(日)
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季)             第三季        +0.2%        +0.2%
             GDP环比年率                                         +0.9%        +0.7%
    
    11月14日(一)
    0200 中国规模以上工业增加值                      10月        +6.2%        +6.1%
             固定资产投资(不含农户)                1-10月        +8.2%        +8.2%
             民间固定资产投资                      1-10月          --         +2.5%
             社会消费品零售总额                      10月        +10.7%      +10.7%
    0430 日本工业生产(修正值)                         9月          --          持平
             产能利用率(较前月)                                    --         +2.6%   
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 10月          --         +0.3%
                        (较上年同期)                               --         -0.1%
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)       10月终值         持平         持平
                              (较上年同期)                       -0.1%        -0.1%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    +0.2%        +0.2%
                                 (较上年同期)                    -0.1%        -0.1%
    1000 欧元区工业生产(较前月)                      9月         -1.0%        +1.6%
                   (较上年同期)                                  +1.0%        +1.8%
    2145 新西兰零售销售(较前季)                    第三季          --         +2.3%
                       (较上年同期)                                --         +6.0%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值       预估值

    11月10日(四)
    2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月)               10月       -0.1%        -0.1%
                           (较上年同期)                          -2.7%        -2.7%
    
    11月11日(五)
     --  韩国央行利率决定                            11月        1.25%        1.25%
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数       11月         40.3          -- 
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       11月         34.5          -- 
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数       11月         50.4          -- 
    0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     10月终值       +0.2%        +0.2%
                                 (较上年同期)                    +0.7%        +0.7%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                         +0.2%        +0.2%
                            (较上年同期)                         +0.8%        +0.8%
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)              10月        +0.4%          -- 
                           (较上年同期)                          +0.5%          -- 
    0930 英国建筑业产出(较前月)                       9月        +0.3%        -0.2%
                       (较上年同期)                              +0.2%        -0.4%
    1500 美国密西根大学消费者信心指数             11月初值        91.6         87.5
                             现况指数                            105.9        103.4
                             预期指数                             82.5         77.3
    
    11月13日(日)
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                    10月        -1.6%          --
             进口物价(较上年同期)                                -0.6%          -- (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 杜明霞/王洋；审校 王兴亚)

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