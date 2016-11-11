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货币新闻 | 2016年 11月 11日 星期五 10:07 BJT

标题新闻：尼日利亚正制定油气新政策，以吸引民间投资并且到2020年日产量提高50万桶--NNPC

注：尼日利亚国家石油公司(NNPC)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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