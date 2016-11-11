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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 10:00 BJT

金属期市：伦铜周线可望上扬12%，创2011年10月来最大涨幅

美国上周初请失业金人数降幅大于预期，凸显就业市场强劲。

中国官员周四表示，中国将于本月稍晚在秘鲁举行的区域性峰会中，为中方所倡导的亚太自由贸易区寻求支持，此前特朗普赢得美国总统大选，令美国所主导一项自由贸易协定的希望落空。

新华社就孤立主义与干预主义，对美国总统当选人特朗普发出警示，呼吁美国与中国积极合作，维持国际现状不变。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 李爽/张荻)

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