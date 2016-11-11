路透基点：碧桂园控股寻求10亿美元等值四年期俱乐部贷款--TRLPC

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国房地产开发企业--碧桂园控股有限公司正在市场筹集10亿美元等值的四年期俱乐部贷款。
中国农业银行香港分行、中银香港、中国建设银行(亚洲)、马来亚银行、上海浦东发展银行、渣打银行和永隆银行为本次交易的牵头行，另有几家银行正考虑参贷。
贷款可以美元、港元和人民币计价。
美元或港元贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或香港银行同业拆息(Hibor)加码256个基点；人民币计价贷款利率则为中国人民银行基准利率的100%或固定利率4%中的高者。
还款将从第30个月开始，分四次不等额偿还，分别还款5%、10%、15%和70%。
所筹资金用于一般企业用途。
借款人在2015年7月签署一份8亿美元四年期贷款协议，贷款规模为初始规模4亿美元的两倍。中银香港和上海浦发行为牵头行兼簿记行；贷款分为12亿港元(1.57亿美元)A部分和6.43亿美元B部分。贷款最高综合收益为370个基点，利率较Hibor或Libor加码310个基点，平均期限为3.675年。
在香港注册的碧桂园(香港)发展有限公司及九家在英属维尔京群岛成立的子公司为担保人。(完)
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