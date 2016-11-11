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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 10:12 BJT

标题新闻：墨西哥希望与特朗普讨论NAFTA，但必要时或寻求绕过美国达成广泛的跨太平洋贸易协议

注：NAFTA指北美自由贸易协议

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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