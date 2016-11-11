台湾债市：10年公债105/11殖利率弹后回落，因放空成本陡增

路透台北11月11日 - 台湾指标10年公债105/11 殖利率周五早盘弹升后回落平盘附近整理。交易商表示，开盘先反映昨晚美国10年公债殖利率升至10个月高位的利空，但因105/11R于今日交割回归现券，放空成本陡增，使得空方转趋观望。

交易员称，债券殖利率已弹至相对高位，且做空10年券受制于借券利率转负的不利条件，空方力道相形减少，惟美债殖利率弹势未止，多方也不愿贸然进场承接，预料今日将陷于观望整理。

〞殖利率弹上来，借券利率变负很大，很奇怪。〞一位大型票券商交易主管说。

另一大型公股银行交易主管则称，美国10年公债殖利率今年自低点弹升幅度已逾75个基点，短期仍将会牵引台债走势，后续如何变化，还是要看美债脸色。

交易员预估，今天105/11殖利率交投区间将在1.03-1.09%。

本地时间10:10，指标10年公债105/11殖利率小跌0.3基点报1.0570%，盘初一度来到1.0800%。

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