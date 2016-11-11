台湾债市：10年公债105/11殖利率弹后回落，因放空成本陡增

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月11日 - 台湾指标10年公债105/11 殖利率周五早盘弹升后回落平盘附近整理。交易商表示，开盘先反映昨晚美国10年公债殖利率升至10个月高位的利空，但因105/11R于今日交割回归现券，放空成本陡增，使得空方转趋观望。
交易员称，债券殖利率已弹至相对高位，且做空10年券受制于借券利率转负的不利条件，空方力道相形减少，惟美债殖利率弹势未止，多方也不愿贸然进场承接，预料今日将陷于观望整理。
〞殖利率弹上来，借券利率变负很大，很奇怪。〞一位大型票券商交易主管说。
另一大型公股银行交易主管则称，美国10年公债殖利率今年自低点弹升幅度已逾75个基点，短期仍将会牵引台债走势，后续如何变化，还是要看美债脸色。
交易员预估，今天105/11殖利率交投区间将在1.03-1.09%。
本地时间10:10，指标10年公债105/11殖利率小跌0.3基点报1.0570%，盘初一度来到1.0800%。
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--美国利率：政府若实施财政刺激，联储升息速度有可能加快--拉克尔 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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