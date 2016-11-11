《路透晚报》--11月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《即时观点》中国10月新增贷款6,513亿元稍低于预期，M2同比增长11.6%

中国央行公布，10月新增人民币贷款6,513亿元，稍低于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.6%， 稍高于路透调查中值11.4%。10月末人民币贷款余额104.77万亿元，同比增长13.1%，和路透调查中值13%基本相符。

--中国数据：10月社融规模增量8,963亿元，较去年同期多3,370亿--央行

中国央行公布，10月社会融资规模增量为8,963亿元人民币，比去年同期多3,370亿元，但较9月增量1.72万亿元大幅下降近五成。

--中国经济：发改委批复牡丹江至佳木斯铁路等四项目，总投资1,200亿元

中国国家发改委日前批复新建牡丹江至佳木斯铁路、新建张家界经吉首至怀化铁路、新建神木至瓦塘铁路红柳林至冯家川段、云南省墨江至临沧公路等四项工程，总投资约1,205.5亿元人民币。

--中国政策：12项自贸区改革事项将在全国范围内复制推广--国务院

中国国务院日前印发通知称，将在全国范围内复制推广12项自由贸易试验区新一批改革试点经验，包括投资、贸易、事中事后监管等多个方面。

--中国反腐：中央第十一轮巡视组已进驻北京和重庆在内的19个地区和单位

中纪委网站刊登新闻稿称，截至周四，十八届中央第十一轮巡视已进驻中央文献研究室、中国外文局等19个地区和单位，其中还包括进行巡视“回头看”的北京、重庆、广西、甘肃四省区市。

--中国环保：将实施水资源消耗总量、强度双控管理制度--水利部

中国水利部部长陈雷表示，中国将实施水资源消耗总量和强度双控制度，到2020年相关方案基本完善，初步实现城镇发展规模、人口规模、产业结构和布局等经济社会发展要素与水资源协调发展。

--中英关系：宣布深化沪伦证交所等金融合作，寻求弥合核电项目分歧

英国和中国的一外交争端周四出现缓和，两国金融高官宣布深化双方证交所之间以及在金融服务行业其它方面的合作。

--《综述》中国双11电商购物节爆发新能量，消费娱乐抱团并国际化初显

自2009年创立的中国双11购物节（11月11日），今年显得更为热络。这不仅体现在网络购物规模继续迅猛增长，至下午就轻松超越去年全天的交易额；而且随着大量年轻人进入国内消费者主力群体，今年的双11购物节显得更加娱乐化。

--香港经济：第三季GDP按年增速加快至1.9%，全年预测轻微修订至1.5%

香港政府公布，今年第三季本地生产总值（GDP）按年增长1.9%，升幅较第二季1.7%加快，全年预测轻微修订至1.5%，为此前预测范围的中间位。

--香港房地产：写字楼物业表现持续跑赢，料未来12个月租金升2.7%--调查

皇家特许测量师学会（简称＂RICS＂）发表第三季香港地产市场调查报告指，写字楼的表现在物业市场中表现最好，料其表现将持续跑赢其他物业市场，预计未来12个月租金增长2.7%。

【金融】

--中国金融：银行业金融机构存款保险保费可在企业所得税前扣除--财政部

中国财政部和国家税务总局周五联合发布通知明确，银行业金融机构依据存款保险条例有关规定、按不超过万分之一点六的存款保险费率计算交纳的存款保险保费，准予在企业所得税税前扣除；该规定自2015年5月1日起执行。

--中国金融：发改委严禁房企将企业债融资用于商业地产项目--财新

中国财新网周四晚间报导称，继房地产企业公司债发行监管从严之后，监管企业债发行的国家发改委也将发布有关政策，严格限制房地产开发企业将企业债券融资用于商业性地产项目，但保障性住房、棚户区改造、安置性住房项目除外。

--中港个股：交行11月将完成控股收购巴西BBM银行交割手续--副行长

按资产计中国第五大银行--交通银行副行长王江称，11月将完成控股收购巴西BBM银行交割手续；而且除伦敦分行外，还将有卢森堡分行、卢森堡子行下设罗马分行、巴黎分行等境外分行陆续开业。

--香港金融：金管局料明年下半年完成第二期分布式分类帐技术研究及发表

香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖称，金管局正开始包括第二期分布式分类帐技术（DLT）研究，预期明年下半年完成及发表，将有助促进区块链在金融服务的应用。

--银行观点：深港通将强化香港在内地金融发展中的独特角色--中银香港

正值市场普遍预期深港通最快今天宣布开通日期，中银香港首席经济学家鄂志寰在其评论中称，作为内地与香港股票互联互通机制的升级，深港通有利于沪深港三地“共同市场”建设，也有助于巩固和深化香港国际金融中心的固有优势，香港可望成为内地国民财富全球配置的首选市场以及内地金融风险的离岸管理中心。

【固定收益】

--《分析》中国央行逆回购花样搭配加力净回笼，稳健基调防风险和抑通胀并举

中国央行本周公开市场逆回购多期限搭配释放流动性，但在到期量对冲下净回笼力度加大。分析人士表示，央行依据市场资金不断变化情况，逐步提高逆回购操作灵活性，七天、14天和28天期品种交替操作，收放自如，资金面虽在平衡中略显紧势，但整体并无大碍。

--中国债市动态：现券收益率追随海外市场升势，五年IRS走高

中国银行间债市现券收益率略有上行，国债期货继续下跌。交易员表示，美国和欧洲债市收益率大幅飙升及国内基本面显露回暖迹象利空现券，但交易员踊跃抄底限制升势；同时受海外市场影响，五年期利率互换（IRS）走升。

--中国货币市场：资金面趋稳回购利率小降，央行加量逆回购平抚预期

中国银行间市场早间开盘资金面续紧，不过随着公开市场逆回购加量操作，融出有所增多，供需总体较为均衡，回购利率较上日小幅下行。交易员称，央行逆回购规模视市场情况灵活增减，预计市场流动性仍将中性偏紧，无需过度担忧大幅收紧风险。

--中国票据市场：资金紧平衡转贴利率变动不大，成交偏淡料震荡格局难破

中国票据市场转贴利率本周波动有限，继续盘整格局。交易员表示，资金面本周整体维持紧平衡局面，回购利率涨跌趋势暂不明显，整体对票据价格走势影响不大，因市场供给和需求并无太大改观，成交偏淡趋势下转贴利率变化并不大。

--新债招标：中国三个月和六个月期贴现国债共获3.2亿元追加认购

中国财政部公告称，上午招标发行的三个月和六个月期贴现国债，分别获得2.2亿元人民币和1亿元追加认购，最终发行量为122.2亿元和101亿元。另据业内人士稍早透露，上述三个月和六个月期贴现国债，加权中标收益率分别为2.0245%和2.0726%。

【外汇】

--中国外汇：下周一起在银行间市场启动人民币对加拿大元直接交易--外汇交易中心

中国外汇交易中心称，经中国人民银行授权，自2016年11月14日（下周一）起银行间外汇市场完善人民币对加拿大元的交易方式，发展人民币对加拿大元直接交易。

--《人民币综述》美国大选再出“黑天鹅”，人民币短暂受提振长期续承压

特朗普爆冷入主白宫导致全球金融市场大幅震荡，但是次“黑天鹅”事件仅在大选当日短暂提振人民币，之后随着美元全线反攻，人民币汇率则屡创新低。鉴于国内购汇需求依然旺盛、资金流出压力持续存在，在中国经济下行压力不减的大背景下，人民币汇率易贬难升。

--中国汇市：人民币收盘跌破6.81创近六年半新低，短期汇价料仍承压

人民币兑美元即期大幅收贬跌破6.81，盘中并一度下破6.82元关口，与中间价再创近六年半新低；本周累计下跌0.83%。交易员称，隔夜美指大涨，中间价大幅低开，汇价大跌后跌幅有所缩减；但市场仍是净购汇，且12月美联储加息预期不改，短期汇价料仍承压。

--人民币衍生品：境内美元掉期略下移，机构藉掉期操作获取长端人民币

中国境内美元/人民币掉期曲线本周趋平，长端波动下移。交易员称，由于一年期掉期CNY1Y=CFXS处于低位且仍在下移，许多机构通过掉期操作来换取相对便宜的长端人民币，抵消了部分大行在掉期长端的卖压。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数上涨至94.33

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.23%至94.33；SDR篮子指数微跌至95.11，BIS篮子指数微升至95.5。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指续收创逾10个月新高，钢铁煤炭等蓝筹股领涨

中国股市沪综指收盘续创逾10个月新高，周涨幅为三个月来最大。分析师指出，今天大盘低开后震荡整理，不过临近早盘收市时股指加速上扬，成交明显放大，钢铁、煤炭等蓝筹股领涨；尽管近两日大盘连续大涨，一改此前盘整状态，但投资者跟进态度仍相对谨慎。

--中国期市：现货铁矿石本周大涨15%，期货连续第三日涨停

现货铁矿石价格触及两年新高，且料将录得2008年有价格跟踪记录以来最大单周涨幅，因在中国钢铁需求前景乐观的背景下，中国铁矿石期货周五进一步上扬。

--中国期市：上期所上调铝铅锌锡四种期货合约交易保证金标准和涨跌幅限制

中国上海期货交易所称，自11月11日收盘结算时起，上调铝、铅、锌和锡交易保证金标准和涨跌幅度限制。

--中国期货：郑商所再调玻璃和菜粕交易手续费，调整棉花产地升贴水和交割库

中国郑州商品交易所称，自今晚夜盘交易时起，对日内平今仓交易手续费，玻璃品种按24元人民币/手，菜粕品种按6元/手计收；非日内平今仓交易手续费标准维持不变。

--能源产业：中国强硬控制煤炭价格，令人对其大宗商品定价权目标生疑

中国政府为扼杀煤价持续数月的上扬走势而采取了空前举措，令人再次怀疑中国想要成为价值数以万亿美元计的大宗商品市场定价中心的努力。但分析师和交易员表示，中国采取的一系列抑制煤炭价格的举措表明，中国政府或许不愿意让市场自由、公开地交易。

--中国央企：恒天集团将与国机集团重组，央企整合再获推进

中国中央企业整合再获推进，经纬纺机、凯马B分别公告称，实际控制人中国恒天集团与中国机械工业集团签署重组协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团。

--中国个股：宝钢股份称12月热轧和厚板基价上调300元/吨，钢材供应仍偏紧

中国最大上市钢企--宝钢股份称，近期国内外钢铁上游原材料价格大幅上涨，涨幅明显大于钢价涨幅，宝钢对12月份产品价格进行一定幅度的调涨，其中，热轧和厚板基价上调300元人民币/吨，而钢材供应处于偏紧状态。

--中国个股：东方证券子公司斥资4.79亿港元收购叁龙国际28.4%股权