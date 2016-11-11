香港个股：汇丰盘初曾涨至逾10个月高位，上日伦敦回购约3,200万英镑股份

路透香港11月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周五香港早盘逆市上涨，初段一度冲高至60.85港元的逾10个月高位，上日在伦敦回购约3,200万英镑的股份。

香港时间10:26，该股报60.6港元，升1%；大市恒生指数 则跌1.59%。

该行今天在联交所的声明称，周四在伦敦买入约501.3万股普通股，按成交量加权平均价每股6.3197英镑，涉资约3,168.1万英镑。

截至11月10日，汇丰累计回购224,701,311股普通股，金额约13.2亿英镑。

汇丰周一公布，截止第三季末的核心资本比率跳升至13.9%，这有利于近期的派息前景，即便该公司公布的税前获利大幅下降。

汇丰同时公布，8月时宣布的25亿美元股票回购计划已经完成了59%，预计在今年底或2017年初全部完成。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)