日本股市：日经指数触及九个月高位，金融股领涨

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“投资者似乎喝醉了，只关注好消息，但盛宴不会永远，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。并称他预期很快会出现获利回吐，因为市场涨得过快。
保险商和银行等金融机构的股价上涨，此前美国公债收益率劲升，因市场认为特朗普的经济政策将会推高通胀。
第一生命控股 大涨10%。三菱日联金融集团(MUFG) 涨8.3%。
出口商类股扩大涨势，受日圆走软扶助。丰田汽车 涨2.5%，本田汽车 涨1.4%。
东证股价指数 涨1.3%至1,391.71点。JPX-日经400指数 涨1.3%至12,507.70点。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。