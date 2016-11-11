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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 10:36 BJT

日本股市：日经指数触及九个月高位，金融股领涨

“投资者似乎喝醉了，只关注好消息，但盛宴不会永远，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。并称他预期很快会出现获利回吐，因为市场涨得过快。

保险商和银行等金融机构的股价上涨，此前美国公债收益率劲升，因市场认为特朗普的经济政策将会推高通胀。

第一生命控股 大涨10%。三菱日联金融集团(MUFG) 涨8.3%。

出口商类股扩大涨势，受日圆走软扶助。丰田汽车 涨2.5%，本田汽车 涨1.4%。

东证股价指数 涨1.3%至1,391.71点。JPX-日经400指数 涨1.3%至12,507.70点。(完)

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