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货币新闻 | 2016年 11月 11日 星期五 10:53 BJT

芝加哥期市：大豆期货升逾1%，周线可望收涨

合约              最新     变动    涨跌     两日涨跌  30日移动均   RSI
                                                       值           
 CBOT小麦          406.00   1.25    +0.31%   -0.18%    409.51       45
 CBOT玉米          343.50   0.00    +0.00%   +0.81%    348.65       43
 CBOT大豆          1010.00  12.00   +1.20%   +1.92%    988.37       59
 CBOT稻米          9.87     $0.03   +0.31%   +1.65%    $10.24       44
 WTI原油           44.39    -$0.27  -0.60%   -1.94%    $48.46       28
 汇率                                                               
 欧元/美元         $1.089   $0.000  -0.04%   -0.22%                 
 美元/澳元         0.7583   -0.003  -0.37%   -0.66%                 
    (完)

      
      
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 龚芳/王颖；审校 陈宗琦/白云)

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