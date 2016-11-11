韩国金融市场：韩元创四个月低点，美国政策不确定性袭扰新兴市场

韩国央行周五连续第五个月维持政策利率不变，一如外界广泛预期，因全球不确定性增 强及涉及总统朴槿惠的政治丑闻，可能意味着国内经济前路坎坷。 “韩国市场可能随时出现这种宽幅震荡，直到明年上半年特朗普新政府一切到位后，” Hana Futures外汇分析师Kim Doo-un表示。 Kim补充称，市场谨慎地预测韩元最低可能触及1,210水平。 截至中午时分，外资卖超3,231亿韩元韩股，重压大盘。 市场权重股三星电子 跌近3%，LG电子 跌逾2%。 三年期韩债期货12月合约 下滑0.05点至110.13。 0219GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,168.4 1,150.6 日圆/韩元 10.9518/24 10.9078 韩国公债期货 * 110.13 110.18 韩国综合股价指数 1,987.34 2,002.60 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 + (编译 李爽/王兴亚; 审校 蔡美珍/龚芳/白云)