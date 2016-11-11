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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 10:50 BJT

韩国金融市场：韩元创四个月低点，美国政策不确定性袭扰新兴市场

韩国央行周五连续第五个月维持政策利率不变，一如外界广泛预期，因全球不确定性增
强及涉及总统朴槿惠的政治丑闻，可能意味着国内经济前路坎坷。 
    
    “韩国市场可能随时出现这种宽幅震荡，直到明年上半年特朗普新政府一切到位后，”
Hana Futures外汇分析师Kim Doo-un表示。
    
    Kim补充称，市场谨慎地预测韩元最低可能触及1,210水平。
    
    截至中午时分，外资卖超3,231亿韩元韩股，重压大盘。
    
    市场权重股三星电子 跌近3%，LG电子 跌逾2%。
    
    三年期韩债期货12月合约 下滑0.05点至110.13。
     
                               0219GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,168.4       1,150.6 
    日圆/韩元       10.9518/24       10.9078 
    韩国公债期货 *          110.13        110.18
    韩国综合股价指数     1,987.34      2,002.60
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            +

 (编译 李爽/王兴亚; 审校 蔡美珍/龚芳/白云)

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