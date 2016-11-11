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货币新闻 | 2016年 11月 11日 星期五 11:11 BJT

美国个股：康菲石油将出售最多达80亿美元天然气资产以支撑营运

路透11月10日 - 美国最大独立石油生产商康菲石油国际(ConocoPhillips) 高管周四表示，将出售最多达80亿美元天然气资产，明年削减4%资本预算，以提供资金支撑营运。

此举不仅凸显能源业持续致力于改善效率，降低石油与天然气开采成本，也显示大宗商品价格低迷，过去两年，康菲石油国际与同业为此所苦。

康菲石油国际周四收盘下跌2.08%，报44.78美元。

康菲石油计划出售50-80亿美元北美天然气资产，剥离的规模与金额庞大。举例来说，全美第二大天然气生产商Chesapeake Energy Corp 市值不过50亿美元。(完)

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